박건하 수원FC 감독이 29일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 승격 기념 기자회견에서 포즈를 취하고 있다. 사진=수원FC 제공

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“시행착오가 있었기 때문에 어려움을 잘 벗어날 수 있었죠.”

수원FC의 K리그1 승격은 이끈 박건하 감독에게 또 다른 발판은 경험이었다.

박 감독은 29일 수원종합운동장에서 열린 수원FC 승격 기념 기자회견에서 “K리그1은 다른 레벨이다. 올 시즌보다 더 어려운 도전이 될 것”이라며 “오늘까지만 좋아하고 준비하겠다. 고민하겠다”고 했다. 그러면서 “승격했지만 이제 시작이라는 생각이 든다. 경쟁을 위해서는 준비해야 하는 것들이 많다. 전술부터 선수들의 멘털을 강화해야 1부에서 경쟁할 수 있는 팀이 될 것”이라고 강조했다.

수원FC는 올 시즌 조기에 정규리그 2위를 확정하며 우승을 차지한 수원 삼성과 함께 K리그1으로 다이렉트로 승격했다. 올 시즌 지휘봉을 잡은 박 감독은 1년 만에 수원FC의 K리그1 복귀를 이끌었다.

다양한 경험이 원동력이 됐다. 박 감독은 과거 K리그2 서울 이랜드FC와 K리그1에서 수원 삼성에서 사령탑을 지냈다. 하지만 이랜드에서는 승격에 실패했고 수원 삼성에서는 성적 부진으로 시즌 중도에 자진 사퇴했다.

박 감독은 “두 팀에서 결과가 좋지는 않았지만 시행착오를 겪었다”며 “(이후) 전술이나 선수를 대하는 태도 등에서 잘못됐다고 느낀 게 있었다. 덕분에 올 시즌 어려운 상황을 잘 벗어났다고 생각한다”고 전했다. 그러면서 “선수들과 소통을 잘하려고 노력했다”고 힘줘 말했다.

승격, 당연히 쉽지 않았다. 박 감독은 지난해 12월 감독으로 부임했다. 그는 “팀 조직력이나 전술적인 부분을 입히기 쉽지 않았다”며 “공격은 어느 정도 잘 이뤄졌는데 수비에서 문제가 있었다. 전술적인 변화를 주자 선수들도 자신감이 생겼다. 시간이 흐르면서 우리가 가고자 하는 축구를 했고 발전했다”고 돌아봤다.

K리그1에서 벌어질 수원 삼성과의 ‘수원 더비’에 대해서도 기대를 나타냈다. 박 감독은 “수원 더비는 스토리도 많이 나오고 나 역시 발전하고 고민할 수 있는 더비가 될 것”이라고 전했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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