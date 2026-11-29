사진=WKBL 제공

하루 만에 패배의 아픔을 털어냈다. 여자프로농구(WKBL) BNK가 올 시즌 가장 뜨거운 화력을 뽐냈다.

BNK는 29일 부산사직실내체육관서 열린 삼성생명과의 KB스타뱅킹 2026~2027 WKBL 정규리그 홈경기서 84-72로 이겼다. 전날의 쓴맛을 털어냈다. KB국민은행에 61-77로 패했지만 이틀 연속 경기를 치르는 부담 속에서도 1라운드 맞대결 패배를 설욕했다.

이로써 5할 승률(4승4패)을 회복하며 KB(4승5패)를 제치고 3위로 올라섰다. 패한 삼성생명(6승3패)은 신한은행(6승2패)에 선두 자리를 내줬다.

고르게 터진 득점포가 돋보였다. 아시아쿼터 바네사 데 헤수스가 20점 6리바운드로 앞장섰다. 이소희가 16점 10리바운드로 더블더블을 작성한 가운데 안혜지(13점 8어시스트), 김소니아(12점 9리바운드 5어시스트), 변소정(12점 6리바운드) 등 5명이 두 자릿수 득점을 마크했다. 나아가 이들이 합작한 점수만 73점에 달한다.

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출발부터 좋았다. 1쿼터 중반 5-5에서 변소정과 데 헤수스, 안혜지의 연속 득점으로 14-5까지 달아났다. 김소니아도 내외곽을 오가며 첫 쿼터에만 7점을 올렸다. 2쿼터엔 데 헤수스가 공격을 이끌었다. 2점슛 5개로 10점을 몰아쳤다. 한때 17점 차까지 벌어졌던 격차는 이해란과 한야은, 조수아를 앞세운 삼성생명의 추격 속에 줄어들었다. BNK는 45-38로 앞선 채 전반을 마쳤다.

3쿼터 초반 4점 차까지 쫓겼으나 외곽에서 활로를 찾았다. 안혜지와 이소희의 3점슛이 잇달아 림을 가른 가운데 타니무라 리카의 골밑 득점까지 더해 다시 두 자릿수 격차를 만들었다.

마지막 쿼터의 주인공은 이소희였다. 시작 1분4초 만에 골밑 득점에 이은 추가 자유투와 3점슛으로 6점을 몰아치며 72-56을 만들었다. 이후 데 헤수스도 3점슛을 터뜨리며 삼성생명의 추격에 찬물을 끼얹었다. BNK는 경기 종료 2분22초를 남기고 선발 5명을 모두 벤치로 불러들이는 여유까지 보였다.

삼성생명은 이해란이 양 팀 통틀어 가장 많은 22점(9리바운드 5어시스트)을 올렸으나 패배를 막지 못했다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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