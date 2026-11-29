프로배구 SOOP 수퍼스 이즈 쉬에. 사진=KOVO 제공

‘가장 필요로 하는 순간마다 등장한 해결사’

긴 침묵을 깼다. 단 한 번도 웃지 못했던 SOOP이 마침내 창단 첫 승리를 신고했다. 6연승을 달리던 강호 한국도로공사를 상대로 이뤄낸 값진 성과다. 필요할 때마다 블로킹과 속공으로 흐름을 가져온 이즈 쉬에의 존재감이 결정적이었다.

SOOP은 29일 전남광주 숲 스타디움서 열린 한국도로공사와의 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 2라운드 홈 경기서 세트 점수 3-0(25-22 25-22 25-22)으로 승리를 거뒀다. 이즈 쉬에와 오드리아나가 각각 14점, 12점을 기록하며 팀 승리에 앞장섰다. 두 경기 연속 승점을 쌓는 데 성공하면서 반등의 발판을 마련했다.

코트 위 모든 선수가 제 몫을 다했다. 경기 운영을 이끈 세터 박수빈을 비롯해 교체 투입돼 활력을 불어넣은 아웃사이드 히터 고의정, 꾸준히 득점을 보탠 박은서, 주포 역할을 해낸 오드리아나까지 고르게 빛났다. 그중에서도 이즈 쉬에가 가장 도드라졌다. 공격점유율은 12%에 불과했지만 무려 14점을 꽂아 넣었다. 공격성공률이 66%에 달할 만큼 순도가 높았다. 여기에 블로킹 3개와 디그 7개, 낙차 큰 서브에이스까지 보태며 승리의 일등 공신이 됐다.

프로배구 SOOP 수퍼스 이즈 쉬에. 사진=KOVO 제공

프로배구 SOOP 수퍼스 이즈 쉬에. 사진=KOVO 제공

이즈 쉬에는 1세트부터 코트를 흔들었다. 2-4로 뒤진 상황에서 속공으로 따라붙었고, 14-11에서는 블로킹과 속공 득점을 연달아 터뜨리며 8점 차 리드를 이끌었다. 한국도로공사 에이스 모마의 활약에 동점을 내줬지만 고예림의 서브와 박은서의 퀵오픈 득점이 터지면서 첫 세트를 따냈다.

2세트는 초반 접전 뒤 한국도로공사가 앞서갔다. 하지만 14-15에서 이즈 쉬에가 속공으로 동점을 만들며 흐름을 바꿨다. 21-21로 팽팽히 맞선 클러치 상황에서는 속공으로 역전을 이끈 뒤 곧바로 블로킹까지 잡아내며 흐름을 뺏어왔다. 이어 24-22 세트 포인트에서 다시 한번 속공을 꽂아 넣으며 2세트마저 가져왔다.

기세를 탄 SOOP은 3세트 초반부터 멀리 달아났다. 5-1로 앞선 상황에서 이즈 쉬에의 서브 에이스까지 터지며 코트 분위기를 완전히 장악했다. 12-5에서도 속공 득점을 올리며 상대 추격 의지를 꺾었다. 끝까지 리드를 지킨 SOOP은 모마에 공격이 쏠린 한국도로공사를 완벽히 봉쇄하며 셧아웃 승리를 완성했다.

프로배구 SOOP 수퍼스 이즈 쉬에. 사진=KOVO 제공

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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