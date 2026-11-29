‘100일의 거짓말’ 송지효가 두 아이를 향한 애틋한 모성애와 조국을 위한 희생을 그려내며 깊은 인상을 남겼다. 특별출연임에도 주요 인물들의 서사를 잇는 핵심적인 역할을 해냈다.

지난 28일 방송된 tvN 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 15회에서는 이가경(김유정)의 친어머니이자 김태웅(박진영)의 양어머니인 이애영(송지효)의 숨겨진 과거가 밝혀졌다.

이애영은 노름으로 옥에 갇힌 아버지와 오빠를 풀어주는 조건으로 사토 신이치(진선규)의 강압적인 결혼 제안을 받아들인 인물이다. 숨겨둔 딸 이가경을 지키기 위해 결혼을 선택한 그는 모녀를 안전하게 상해로 보내주겠다는 유소란(김현주)의 제안을 받아들여 구국단 밀정으로 활동했다. 사토 신이치의 통화 내용을 몰래 엿듣고 수집한 정보를 구국단에 전달하며 반년 동안 아홉 명의 동지를 구하는 데 기여했다.

그러던 중 이애영은 과거 연인이자 이가경의 친아버지인 스즈키(김도현)와 우연히 재회했다. 비밀리에 만난 스즈키가 밀정 활동을 그만두라고 만류했지만 이애영은 ‘종로서장 암살 작전’에 필요한 정보를 전달하는 마지막 임무까지 완수하겠다는 의지를 보였다.

정보 전달에 성공한 이애영은 탈출을 준비했으나 갑작스럽게 양수가 터지면서 계획에 차질을 빚었다. 출산 후 다시 탈출을 기약한 그는 아픈 김태웅을 돌보던 중 사토 신이치의 부름을 받았다. 결국 자신의 밀정 활동을 이미 눈치채고 있던 남편의 손에 목숨을 잃었다.

송지효는 가혹한 현실에 놓인 이애영의 복합적인 감정을 세밀하게 표현했다. 특히 어린 이가경과 헤어지기 전 사진을 찍는 장면에서는 붉어진 눈시울과 애써 울음을 참는 표정, 딸의 손을 꼭 잡는 행동으로 이별의 슬픔과 절절한 모성애를 전했다. 어린 김태웅을 바라보는 따뜻하면서도 애틋한 눈빛을 통해 두 아이를 향한 깊은 애정도 드러냈다.

유소란의 밀정 제안에 동요하는 모습부터 사토 신이치 앞에서 감정을 억누른 채 꼿꼿한 태도를 유지하는 모습까지 인물의 다양한 면모를 그려냈다. 자신에게 주어진 임무를 끝까지 완수하겠다는 단호함과 탈출 계획이 어그러졌을 때의 절망감을 오가는 감정 연기는 이애영의 비극적인 서사에 깊이를 더했다.

송지효는 이처럼 이가경과 김태웅의 과거를 잇는 인물의 서사를 설득력 있게 풀어내며 특별출연 이상의 존재감을 보여줬다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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