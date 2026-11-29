진달래 아나운서가 결혼 소식을 전했다. 출처=진달래 SNS

진달래(38) 아나운서가 백년가약을 맺는다.

진달래는 29일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 “줄곧 앞만 보고 바쁘게 달려오던 제가 곁에서 묵묵히 힘을 주는 든든하고 선한 사람을 만나 오늘 결혼한다”며 새 출발을 알렸다.

진달래 아나운서가 결혼 소식을 전했다. 출처=진달래 SNS

진달래 아나운서가 결혼 소식을 전했다. 출처=진달래 SNS

이어 “따뜻한 시선으로 지켜봐 달라. 진심으로 축하해준 모든 분께 감사하다”고 인사를 건넨 뒤, “혹여나 소식을 전달드리지 못한 분은 분명 수많은 고민 끝에 부담드리고 싶지 않아서일 거다. 너그러운 마음으로 이해해주시고 편하게 연락주시면 기쁜 마음으로 인사드리겠다”고 덧붙였다. 예비신랑에 대한 구체적인 정보는 따로 공개하지 않았다.

한편 1988년생인 진달래는 2013년 미스코리아 경기 선 출신으로, 같은 해 대구 MBC 기상캐스터로 방송계에 입문했다. 이후 2014년 SBS 스포츠 아나운서로 입사했으며, 2016년부터 간판 야구 매거진 프로그램 ‘베이스볼S’를 진행하며 ‘야구 여신’으로 큰 사랑을 받았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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