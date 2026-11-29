김신영. 사진=뉴시스

코미디언 김신영이 14년간 정들었던 라디오 부스를 떠나며 청취자들에게 마지막 인사를 건넸다.

김신영은 29일 방송된 MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’(이하 ‘정오의 희망곡’) 마지막 생방송에서 “갈수록 자극적인 세상 속에서도 변함없이 제 목소리에 울고 웃어주신 분들이 많았다”며 “그 덕분에 제 인생에서 가장 오래 한 일이 되지 않았나 싶다”고 소회를 밝혔다.

이어 청취자들을 향해 “저를 14년 동안 가르쳐 주시느라 정말 고생 많으셨다. 저 역시 매일 잘 배웠다”고 진심 어린 감사를 전했다. 방송 초반에는 “영원한 이별은 아니다. 아직 2시간이나 남았으니 다른 데 가시면 안 된다”며 특유의 유쾌한 입담으로 분위기를 다독이기도 했다.

지난 2012년 10월부터 ‘정오의 희망곡’ 마이크를 잡아온 김신영은 최근 설립한 개인 회사 업무에 집중하기 위해 프로그램 하차를 결정했다.

한편, 김신영은 현재 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 등에 출연하며 활동을 이어가고 있으며, ‘정오의 희망곡’의 후임 DJ는 아직 정해지지 않았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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