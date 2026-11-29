미용사 국가기술자격증을 취득한 박보검이 통영에서 새로운 도전에 나선다. 고정 출연자인 고경표의 음주운전 사고라는 악재를 만난 ‘보검 매직컬2’가 어떤 모습으로 시청자들과 만날지 관심이 쏠린다.

29일 오후 7시45분 첫 방송되는 tvN 예능 ‘보검 매직컬2’에서는 통영 바다 마을에 자리 잡은 보검 매직컬 2호점이 처음으로 공개된다. 시즌1에서 무주 산골 마을 주민들과 정을 나눴던 박보검과 이상이는 이번 시즌 한여름의 통영을 배경으로 새로운 손님들과 만난다.

박보검의 미용사 국가기술자격증 취득 과정도 공개된다. “고객님들께 멋진 시술을 보여드리고 싶다”는 마음으로 약 1년간 바쁜 스케줄 틈틈이 미용 연습에 매진한 박보검은 재도전 끝에 자격증을 취득하며 파마까지 할 수 있는 미용사로 거듭났다. 이상이도 영업 신고를 마치고 정식으로 네일숍 원장이 됐다.

한층 발전한 실력을 갖춘 두 사람은 찜통더위 속에서 직접 발로 뛰며 가게 홍보에 나서는 등 의욕적으로 첫 영업을 준비한다. 그러나 설렘도 잠시, 영업 첫날부터 예상치 못한 난관에 부딪힌다.

앞서 공개된 1회 선공개 영상에서 박보검은 첫 손님부터 파마와 염색을 동시에 해달라는 요청을 받고 당황한다. 연습할 때와는 다른 손님의 모발 상태에 예상 밖의 주문까지 더해지자 고민에 빠진 박보검은 “모발 손상 때문에 염색과 파마를 동시에 진행하지 않는다고 배웠다”고 털어놓는다. 박보검이 생애 첫 실전 파마를 무사히 마칠 수 있을지 관심이 쏠린다.

꼼꼼하게 시술하는 박보검을 향해 경상도 할머니들은 “돈 벌려면 빨리 해야 되는 기라”라며 일침을 가한다. 이상이 역시 네일숍 원장으로 첫 시술에 나서지만 상황이 녹록지 않다. 연이어 발생하는 돌발 상황 속에서 두 사람이 첫 영업을 어떻게 마무리할지 주목된다.

시즌1에서 함께했던 곽동연과의 반가운 재회도 예고됐다. 시즌2의 본격적인 영업에 앞서 곽동연이 특별한 손님으로 무주 이발소를 다시 찾는다. 박보검은 군 입대를 앞둔 10년 지기 동생 곽동연의 머리를 직접 다듬어주며 배웅에 나선다. 시즌1의 마지막 손님이자 시즌2의 첫 손님이 된 곽동연과 박보검의 특별한 시간이 뭉클한 여운을 안길 예정이다.

한편 ‘보검 매직컬2’는 당초 박보검, 이상이, 고경표가 함께 미용실을 운영하는 모습을 담을 예정이었으나 첫 방송을 앞두고 고경표의 음주운전 사고로 편집이 불가피해졌다.

제작진은 지난 18일 입장문을 통해 “‘보검 매직컬2’는 국내뿐 아니라 다수의 해외 OTT를 통해서도 공개될 예정”이라며 “올여름 촬영을 마친 뒤 후반부까지 편집이 진행된 상황에서 예상치 못한 소식을 접해 당혹스럽고 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

이어 프로그램 특성상 세 출연자의 역할과 분량이 전체 구성과 밀접하게 연결돼 있어 편집에 현실적인 한계가 있다면서도 “시청 흐름을 해치지 않는 선에서 시청자 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

고경표는 지난 14일 오전 3시30분쯤 서울 마포구 동교동에서 면허 취소 수준의 만취 상태로 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 이튿날 자신의 SNS에 사과문을 게재하고 예정된 활동을 모두 중단했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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