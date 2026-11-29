‘100일의 거짓말’이 모든 이야기의 출발점이었던 경성역에서 대단원의 막을 내린다. 저마다의 목적을 품고 다시 한자리에 모인 다섯 인물이 어떤 결말을 맞을지 관심이 쏠린다.

tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 최종회 방송을 앞둔 29일 경성역에 다시 모인 이가경(김유정), 김태웅·사토 히데오(박진영), 유소란(김현주), 유필립(이무생), 사토 신이치(진선규)의 모습이 담긴 스틸을 공개했다.

지난 방송에서는 이애영(송지효)의 과거사가 드러나면서 이가경과 김태웅이 충격적인 진실과 마주했다. 이가경은 유소란을 향해 원망과 분노를 쏟아냈고 김태웅은 사토 신이치를 향한 복수를 다짐했다. 사토 신이치는 구국단을 공격하고 후쿠다(김중희)까지 제거하며 악행을 이어갔다. 특히 이가경이 사토 신이치를 찾아가 유소란의 가족사진을 건네는 모습으로 극의 긴장감을 높였다.

공개된 스틸에는 국제연맹 조사단의 환송식이 열리는 경성역의 모습이 담겼다. 사토 신이치가 국제연맹 조사단과 외신 기자들 앞에서 연설에 나선 가운데 김태웅을 대신해 영어 통역을 맡은 이가경의 눈빛에서는 비장한 각오가 엿보인다. 김태웅 역시 주변의 심상치 않은 분위기를 감지한 듯 굳은 표정을 짓고 있다.

기차 위에 올라 총구를 겨누는 유소란과 총 대신 카메라를 든 유필립의 결연한 모습도 눈길을 끈다. 모든 이야기의 시작점이었던 경성역에서 다시 마주한 다섯 인물이 사토 신이치에 맞선 마지막 작전을 통해 어떤 운명을 맞이할지 궁금증을 자아낸다.

연출을 맡은 유인식 감독은 “‘100일의 거짓말’의 클라이맥스가 될 장면이 마지막 회에 등장한다. 훌륭한 배우들의 연기력이 그야말로 격돌하고, 폭발하는 장관을 보실 수 있을 것”이라며 “이 드라마의 마지막 촬영이었는데, 너무나 힘든 촬영이었음에도 불구하고 촬영이 끝나지 않았으면 좋겠다고 생각할 정도로 감동의 연속이었다”고 밝혔다.

유 감독은 조국을 위해 모든 것을 바친 사람들을 움직인 마음은 무엇이었을지에 대한 고민도 털어놨다. 그는 “이 드라마가 감히 그 대답을 찾았노라고는 말씀드릴 수 없고, 다만 그 질문을 마음에 품은 채로 열심히 그려낸 이야기라고는 말씀드릴 수 있다”고 말했다.

이어 “작품 속 주인공들은 자신이 지키고자 하는 소중한 가치를 잃지 않으려는 인물들이다. 시청자분들이 그들의 뜨거운 마음에 조금이라도 닿을 수 있다면, 그래서 훗날에도 가끔씩 이 드라마를 떠올릴 때마다 그 뜨거움으로 마음을 덥힐 수 있다면, 그것만으로 이 작품은 충분히 의미가 있을 것”이라고 덧붙였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]