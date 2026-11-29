LAFC 손흥민. 사진=AP/뉴시스

LAFC 손흥민. 사진=AP/뉴시스

이래서 해결사다. 손흥민(LAFC)이 부진을 끊고 시즌 첫 멀티골을 터뜨리며 벼랑 끝에 몰린 팀을 구했다.

손흥민은 29일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티 SC와의 2026시즌 미국 메이저리그 사커(MLS)컵 플레이오프(PO) 1라운드(3전 2선승제) 2차전에서 멀티골을 뽑아냈다. 1차전을 2-3으로 패한 LAFC는 이날 4-1로 승리하며 시리즈를 원점으로 돌렸다. 다음 달 3일 오전 10시 세인트루이스의 홈 구장인 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열리는 원정 3차전에서 승리하면 8강에 진출한다.

사실 LAFC는 이날 경기 전까지 올 시즌 세인트루이스를 만나 1승2패로 고전했다. 이유는 손흥민의 공격포인트가 없었기 때문이다. MLS 사무국도 이날 경기를 앞두고 “LAFC가 승리할 조건은 손흥민”이라며 “손흥민이 공격포인트를 올린 정규리그 경기에서 LAFC는 7승4무2패를 기록했다”고 짚었다. LAFC는 올 시즌 손흥민이 선제골을 넣은 경기에서 단 한 번도 지지 않았다.

손흥민은 이날 최전방 원톱으로 선발 출전했다. 해결사 능력을 기대한다는 의미였다. 손흥민은 이에 응답하듯 그라운드에서 맹위를 떨쳤다.

손흥민은 전반 7분 센터서클 부근에서 상대의 공을 가로챈 뒤 그대로 쇄도했다. 이어 페널티박스 왼쪽에 있던 드니 부앙가와 패스를 주고받은 뒤 그대로 강력한 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. ‘흥부 듀오’의 존재감이 빛났던 순간이었다. 불과 2분 전 부앙가가 페널티킥을 실축하며 가라앉았던 분위기를 끌어올린 한 방이었다. 부진을 씻어내는 한 방이었다. 지난달 15일 오스틴FC전(1골 2도움) 이후 6경기 만에 나온 득점포였다.

멈추지 않았다. 팀이 2-0으로 앞선 전반 22분 손흥민이 영리하게 움직였다. 팔루 팔의 백패스 실수를 놓치지 않았다. 그대로 페널티박스 오른쪽까지 침투한 뒤 낮게 깔아찬 왼발 슈팅으로 쐐기골을 박았다. 손흥민이 멀티골을 터뜨린 건 지난해 11월 23일 밴쿠버 화이트캡스와 MLS컵 PO 서부 콘퍼런스 준결승 이후 371일 만이었다. 이날 멀티골로 정규리그와 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵, 리그스컵을 합쳐 1골 22도움을 폭발하며 2년 연속 두 자릿수 득점 고지를 밟았다.

경기를 최고로 빛낸 선수, 단연 손흥민이었다. MLS 사무국은 손흥민을 최우수선수 격인 ‘플레이어 오브 더 매치’에 선정했다. “손흥민은 팀이 가장 필요로 할 때 결정적인 활약을 펼치며 LAFC의 시즌을 이어가게 했다”고 했다. 축구 통계 매체 소파스코어와 풋몹은 각각 손흥민에게 팀 내 최고인 평점 9.2와 8.9를 각각 매겼다. 손흥민은 69분 동안 2득점과 패스성공률 93%(14/15), 슈팅 정확도 100%, 태클 1회, 가로채기 1회 등 그라운드에서 종횡무진했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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