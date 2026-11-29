고규필과 에이민이 딸을 공개했다. 출처=에이민 SNS

배우 고규필과 가수 에이민 부부가 득녀 소식과 함께 딸의 모습을 최초 공개했다.

에이민은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 “아빠 판박이 우리 아가 행복이 탄생”이라는 글과 함께 출산 직후 촬영한 사진 여러 장을 게재했다.

고규필과 에이민이 딸을 공개했다. 출처=에이민 SNS

공개된 사진에는 고규필의 이목구비를 쏙 빼닮은 갓난아기의 앙증맞은 모습이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 에이민은 사진에 “규필 씨 그만 자고 일어나세요”라는 유쾌한 문구를 덧붙여 훈훈한 가족애와 웃음을 동시에 자아냈다.

9년 열애 끝에 지난 2023년 11월 화촉을 밝힌 두 사람은 올해 6월 임신 소식을 전한 바 있다. 이로써 부부는 결혼 약 3년 만에 첫딸을 품에 안으며 많은 이들의 축하를 받고 있다.

한편, 1993년 영화 ‘키드 캅’으로 데뷔한 고규필은 드라마 ‘열혈사제’, ‘사랑의 불시착’ 등에서 감초 역할을 톡톡히 해냈으며, 영화 ‘범죄도시3’의 초롱이 역으로 큰 사랑을 받았다. 에이민은 2018년 싱글 ‘하이드 앤 시크(Hide And Seek)’로 가요계에 데뷔해 활동을 이어왔다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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