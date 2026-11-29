디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼 황후’가 종영 이후에도 글로벌 흥행세를 이어가고 있다. 전 세계 53개국에서 정상에 오르는 등 오히려 피날레 공개 이후 인기가 더욱 높아지는 모양새다.

글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면 ‘재혼 황후’는 공개 25일 차에도 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위를 차지했다.

지난 25일 9~10회 피날레 에피소드를 공개한 ‘재혼 황후’는 27일 공개 이후 가장 높은 시청 포인트를 기록했다. 일본과 대만 등 아시아를 비롯해 프랑스, 폴란드, 스페인, 헝가리 등 유럽과 브라질, 멕시코 등 중남미까지 총 53개국에서 정상에 올랐다.

온라인상에서 각종 밈과 리액션 영상이 확산하는 등 입소문을 타고 종영 이후에도 신규 시청자들의 유입이 이어지는 것으로 풀이된다. 출연 배우들과 디즈니+ 공식 SNS를 통해 공개되는 비하인드 콘텐츠도 작품에 대한 관심을 이어가고 있다.

‘재혼 황후’의 흥행은 원작 웹툰의 인기로도 이어지고 있다. 올해 11월 기준 글로벌 누적 조회수 약 30억회를 기록한 원작 웹툰은 드라마 공개 전과 비교해 조회수가 35배 증가했다. 웹툰을 기반으로 제작된 영상 콘텐츠의 흥행이 다시 원작 소비로 이어지는 지식재산권(IP)의 선순환을 보여주는 사례다.

‘재혼 황후’는 동대제국의 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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