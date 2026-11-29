손흥민. 사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)의 발끝이 뜨겁다. 선제골에 이어 추가골까지 폭발했다.

손흥민은 29일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 세인트루이스 시티와 2026 미국 메이저리그 사커(MLS)컵 플레이오프(PO) 서부 콘퍼런스 1라운드 2차전에서 선제골에 이어 쐐기골까지 터뜨렸다.

6경기 만의 득점포다. 손흥민은 지난달 15일 오스틴 FC전에서 정규리그 7호골을 터뜨린 이래 침묵을 이어왔다. 7골 12도움으로 리그를 마쳤다. 이후 득점포가 나오지 않으면서 현지 매체의 비판을 받기도 했다.

해결사였다. 전반 7분이었다. 손흥민이 하프라인 부근에서 상대 선수에게 공을 뺏은 뒤 쇄도했다. 이어 페널티박스 가운데에서 왼쪽에 있던 드니 부앙가와 패스를 주고받은 뒤 그대로 왼발 논스톱 슈팅을 날려 골문을 열었다. 멈추지 않았다. 전반 22분에는 페널티박스 오른쪽에서 강력한 왼발 슈팅으로 또 한 번 골문을 열었다. 손흥민이 올 시즌 한 경기에서 멀티골을 뽑아낸 건 이날이 처음이다.

LAFC도 기사회생할 가능성이 커졌다. LAFC는 지난 24일 PO 원정 1차전에서 세인트루이스에 2-3으로 졌다. 이날 반드시 승리해야 다음 달 3일 열리는 3차전까지 승부를 이어갈 수 있다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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