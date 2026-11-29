배우 신민아. 에이엠엔터테인먼트 제공

K-로맨스 판타지의 새로운 가능성을 보여준 디즈나+ 오리지널 시리즈 재혼 황후. 그 중심에는 배우 신민아가 있었다. 익숙한 현대극을 벗어나 가상의 제국을 이끄는 황후로 변신한 그는 원작의 높은 기대와 낯선 장르에 대한 우려를 넘어 나비에의 서사를 자신만의 색으로 완성했다.

29일 신민아는 “K-로판을 개척하는 것에 따른 우려는 예상했지만, 정말 큰 부담을 갖고 시작했다. ‘왕관의 무게를 견뎌야 한다’는 문장이 떠오를 정도로 원작의 힘이 너무 셌다. 모든 게 끝났을 때 정말 눈물이 날 것 같았다”며 “다행히 공개 후 많은 분들, 특히 해외 팬들이 좋아해 주셔서 기분이 좋았다. 낯선 그림체일 수 있는데 이야기 자체에 집중해 주신 것 같아 신기하고 감사했다”고 소감을 전했다.

지난 25일 전편 공개된 재혼 황후는 동대제국의 황후 나비에가 자신에게 이혼을 통보한 황제 소비에슈(주지훈)에게 이혼을 수락하는 대신 서왕국 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 이야기다. 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 하며, 신민아는 지성과 품격을 갖춘 황후 나비에 역을 맡았다.

재혼 황후 스틸컷. 월트디즈니 컴퍼니 코리아 제공

이번 작품은 신민아에게 세계관부터 인물의 이름까지 낯선 도전이었다. 그는 “대본에서 ‘반말하지 마, 소비에슈’라는 대사를 봤을 때 이름이 어색하면서도 재미있었다. 촬영 전 감독님도 ‘나비에 오세요’, ‘라스타∼’라며 배우들을 불렀는데, 현장에서 듣다 보니 그저 이름일 뿐이라는 생각이 들었다”며 “이름보다 캐릭터를 어떻게 설득력 있게 표현하고 이야기를 이끌어갈지에 집중했다”고 말했다.

나비에는 황후로서 책임을 짊어진 채 남편의 배신을 견디면서도 감정을 쉽게 드러내지 않는 인물이다. 신민아는 “심리적으로 답답함이 많았고 감정적으로도 외로웠다. 하인리가 등장하기 전까지 누구에게도 자신의 이야기를 하지 못해 어느 지점까지 감정을 드러내야 할지 어려웠다”며 “그 고구마 같은 면이 이 드라마의 매력이었던 것 같다”고 설명했다.

나비에가 이혼 법정에서 재혼 승인을 요구하는 장면은 억눌렀던 감정을 넘어 자신의 선택을 분명히 드러내는 순간이다. 하지만 이후의 내용까지 펼쳐지는 원작과 달리 드라마는 재혼을 선언하고 동대제국을 떠나는 장면으로 끝을 맺어 아쉬움을 남겼다. 신민아는 “나비에는 완벽한 황후이기 전에 여자이자 한 사람이다. 평생을 약속한 사람에게 배신당하고 새 삶을 선택해 떠나는 것 자체가 해피엔딩이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “서왕국으로 떠난 나비에를 상상하게 하며 결말을 열어둔 것 같다. 원작의 일부만 나온 만큼 저 역시 시즌2를 해야 한다고 생각한다. 나온다면 출연하고 싶다”고 바랐다.

상대 배우들과의 호흡도 작품을 완성한 요소였다. 신민아는 주지훈에 대해 “오빠랑 세 작품을 함께 했는데, 이번에 정말 놀랐다. 후반부로 갈수록 소비에슈의 말도 안 되는 생각을 끝까지 의심 없이 갖고 가더라. 오히려 캐릭터에 설득되기도 했다”고 말했다. 하인리 역의 이종석과는 자연스러운 멜로 감정을 만들어냈다. 그는 “종석 씨가 워낙 멜로를 많이 했어서 눈빛만 봐도 분위기가 자연스럽게 붙었다. 하인리와 퀸이 나비에가 힘든 상황일 때 나타나 손을 잡아준 것처럼 종석 씨와 촬영할 때 편했고 가슴이 따뜻해졌다”고 돌아봤다.

배우 신민아. 에이엠엔터테인먼트 제공

배우들의 호흡 속에 완성된 재혼 황후는 해외에서도 좋은 반응을 얻었다. 공개 후 3일간의 시청 데이터를 기준으로 디즈니+와 훌루의 글로벌 로컬 오리지널 작품 가운데 역대 최다 시청 공개작에 올랐으며, 미국과 영국, 프랑스 등 50개 이상 시장에서 한국 작품 중 공개 성적 1위를 기록했다. 극 중 장면과 대사를 활용한 밈도 SNS에서 확산됐다.

신민아는 작품의 성과를 두고 “원작의 인기가 워낙 많았고, 인지도가 높은 상태에서 시작한 게 장점이었다. 두 명의 빌런과 황후와 새로운 사랑에 빠지는 왕자가 등장하는 등 이야기를 쉽고 빠르게 즐길 수 있었던 것 같다”며 “주체적인 여성을 보여주는 로맨스 판타지라는 장르적 특성에 더해 조연까지 탄탄한 배우들이 함께하면서 감정적으로 빈틈없이 채워진 점도 매력으로 다가갔을 것”이라고 분석했다.

이어 “저희가 시작을 잘한 것 같다. 후반부로 갈수록 팬들이 이야기에 집중해 주셔서 지금 제작하는 분들도 이를 보고 위안 삼지 않았을까 싶다”며 K-로맨스 판타지 장르의 활발한 제작을 기대했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]