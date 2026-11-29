28일 서울 성북구 북정마을에서 열린 ‘따뜻한 겨울, 사랑의 연탄나눔 봉사활동’에서 관계자들이 연탄 3,100장과 쌀 100kg 전달식을 갖고 기념촬영을 하고 있다. 사진=UPF 제공

천주평화연합(UPF·회장 김석진)이 서울 성북구 북정마을의 에너지 취약 가구에 연탄과 쌀을 전하며 이웃들의 겨울나기를 도왔다.

UPF는 지난 28일 북정마을 일대에서 따뜻한 겨울, 사랑의 연탄나눔 봉사활동을 진행했다. 연말 봉사활동의 하나로 ㈜세일여행사의 후원을 받아 2년째 이어온 행사다. 올해는 겨울나기가 어려운 어르신과 저소득 가정 9가구를 도왔다. 초등학생과 중·고등학생, 성북구 주민, 평화대사협의회 회원, 재한외국인회 회원 등 90여 명이 참여해 연탄 3,100장과 쌀 100kg을 전달했다.

봉사에 앞서 정효연 UPF 조직국장의 사회로 전달식이 열렸다. 김석진 UPF 회장은 28일 전달식에서 “오늘 우리는 좋은 일을 하기 위한 봉사자가 아니라 마땅히 해야 할 일을 하기 위해 모였다”며 “우리가 나르는 연탄이 어르신들의 건강한 겨울나기에 힘이 되는 따뜻한 사랑의 선물이 되길 바란다”고 말했다.

김중수 ㈜세일여행사 대표이사는 “3.65kg짜리 연탄 한 장에 우리 모두의 36.5도 따뜻한 마음을 담아 365일 이웃을 사랑하고 기억하자”며 “오늘 우리 손에는 검은 연탄 가루가 묻겠지만 이웃의 마음에는 따뜻한 사랑과 희망이 남을 것”이라고 했다.

김시정 성북동주민센터 보건복지지원팀장은 “뜻깊은 연탄 나눔 행사를 마련해 준 천주평화연합과 ㈜세일여행사에 진심으로 감사드린다”며 “봉사자들이 전해 준 연탄 한 장 한 장이 성북동 주민들이 따뜻한 겨울을 나는 힘이 될 것”이라고 고마움을 전했다.

전달식 뒤 봉사자들은 네 팀으로 나뉘어 배달에 나섰다. 가파른 비탈길은 힘이 좋은 봉사자들이 먼저 맡았고, 좁은 골목길에는 가족과 함께 나온 초등학생부터 어르신까지 세대를 넘어 나란히 섰다. 손에 비해 큰 장갑을 낀 아이가 두 손으로 조심스레 연탄을 건네면 뒤에서 어르신이 묵묵히 받아 날랐다. 얼굴에 검댕이 묻어도 곳곳에서 웃음꽃이 피었다.

이번 활동은 어려운 이웃에게 온기를 전하는 동시에 기업과 시민, 여러 세대가 함께하는 나눔 문화를 넓히는 자리가 됐다. UPF는 ㈜세일여행사와 함께 지난해 정릉3동에 이어 올해 북정마을까지 2년째 연탄 나눔을 이어왔으며, 앞으로도 지역 이웃을 위한 나눔을 계속할 계획이다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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