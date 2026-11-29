‘라이어’ 서현진이 유연석 살인사건의 주범으로 지목됐다. 유연석이 사망하기 전 서현진의 집에 침입했다는 사실까지 드러나면서 사건의 진실에 대한 궁금증이 커졌다.

지난 28일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 10회는 수도권 가구 기준 분당 최고 시청률 5.2%를 기록했다(닐슨코리아 기준). 이날 방송에서는 민준호(유연석)가 사망한 날을 전후로 벌어진 사건들과 이에 얽힌 인물들의 행적이 하나씩 드러났다.

앞서 민준호 사망사건을 수사하던 형사 황명수(최대훈)와 장두일(정승길)은 강지선(서현진)을 살해 용의자로 긴급 체포했다. 경찰 조사에서 강지선은 “거짓 자백을 할 수는 없잖아요”라며 자신의 결백을 주장했다. 오히려 누군가 자신에게 누명을 씌우기 위해 함정을 마련한 것이라고 의심했다. 그러나 황명수는 집요한 질문과 교묘한 심리전으로 강지선을 압박했다.

민준호가 사망하기 전 행적도 공개됐다. 경찰의 추적을 받던 민준호는 여유로운 태도로 변호사인 친구 최찬수(장인섭)의 집을 찾아갔다. 그는 “못 믿겠지만 나 이제야 진짜 자유로워진 기분이야”라며 섬뜩한 본색을 드러냈다. 최찬수의 약점을 이용해 도주를 돕도록 하는 것은 물론 새로운 삶을 꾸리기 위한 계획까지 세웠다.

그러나 민준호에게도 예상치 못한 일이 벌어졌다. 아들 민현수(강지용)가 학교에서 아이들의 괴롭힘을 피하려다 교통사고를 당한 것이다. 강지선은 곧바로 민현수를 병원으로 옮겼지만 아이의 상태는 심각했다. 때마침 민준호의 협박으로 그의 물건을 가지러 병원을 찾았던 최찬수가 이를 목격하고 민준호에게 소식을 전했다. 아들의 사고는 강지선을 향한 민준호의 증오를 더욱 키우는 계기가 됐다.

다시 현재로 돌아와 황명수는 경찰에 쫓기던 민준호가 위험을 무릅쓰고 강지선을 찾아간 이유를 추리했다. 이와 함께 민준호의 죽음에 연루됐을 가능성이 있는 이화영(옥자연)과 그의 남편 박석구(임성재), 또 다른 피해자 한보영(안소요)과 그의 남편이자 박석구의 후배인 김무영(이신기)에 대한 조사도 이어갔다. 황명수는 이들의 행적에서 민준호 사망사건과 관련된 석연치 않은 단서들을 찾아냈다.

그러던 중 민준호가 몸을 숨겼던 요트장 인근 CCTV에서 강지선의 언니 강지은(김지현)과 친구 박중현(오동민) 등의 모습까지 확인했다. 황명수는 “혼자가 아니었다. 민준호에게 성범죄를 당한 피해자들, 그들의 가족들. 모두 잠재적으로 살해 동기가 있다. 강지선과 공범자들”이라며 여러 인물이 사건에 연루됐을 가능성을 제기했다. 이어 강지선을 향해 “민준호를 죽인 주범은 바로 강지선 당신이야!”라고 말했다.

황명수의 추궁에 강지선의 태도가 달라졌다. 이전과는 다른 눈빛으로 황명수를 바라보던 강지선은 “형사님은 누군가를 죽이고 싶은 적 있으셨어요? 전 있었어요. 민준호요!”라고 답했다.

이와 동시에 화면은 민준호가 사망하기 전으로 돌아갔다. 도주 중이던 민준호가 늦은 밤 강지선의 집에 침입한 것이다. 어둠 속에서 아무도 없는 집 안을 살피던 민준호는 잠시 후 강지선이 귀가하자 다급히 몸을 숨겼다. 강지선 역시 집 안에서 이상한 기운을 감지했다.

주전자의 물 끓는 소리만이 들리는 적막한 공간에서 문 하나를 사이에 두고 선 두 사람의 모습으로 10회가 마무리됐다. 황명수의 추측대로 민준호의 죽음에 여러 공범이 연루된 것인지, 강지선이 실제로 사건의 주범인지 여전히 의문이 남은 상황에서 종영까지 단 2회만을 남겨둔 ‘라이어’가 민준호의 죽음을 둘러싼 미스터리를 어떻게 풀어낼지 관심이 쏠린다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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