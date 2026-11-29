사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 신보로 한국과 일본 음반 차트 정상을 석권했다. 지금까지 양국에서 발매한 음반 19개를 모두 일본 오리콘 데일리 랭킹 1위에 올려놓는 성과도 거뒀다.

지난 28일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트(11월27일 자)에 따르면 엔하이픈의 스핀오프 싱글 ‘더 신 : 패러렐 월드(THE SIN : PARALLEL WORLD)’는 현지 발매 첫날 10만5522장 판매되며 데일리 싱글 랭킹 정상에 올랐다.

앞서 엔하이픈은 지난 23일 국내 발매 첫날에만 70만8868장의 판매량을 기록하며 한터차트 일간 차트 1위에 직행했다. 일본에서도 발매와 동시에 정상에 오르며 양국에서 탄탄한 음반 판매력을 입증했다.

타이틀곡 ‘아이 원트 유(I Want You)’의 글로벌 음원 성적도 주목할 만하다. 이 곡은 4개 국가·지역 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 차지했으며 총 31개 국가·지역 차트에 진입했다.

멤버별 음악적 취향을 반영한 리믹스 버전 ‘아이 원트 유(엔하이픈 리믹스)’ 역시 필리핀, 인도네시아, 사우디아라비아, 칠레 등 4개 국가·지역에서 정상을 밟는 등 총 19개 국가·지역 차트에 이름을 올렸다.

엔하이픈은 음악방송을 통해 신곡의 로맨틱한 분위기를 살린 퍼포먼스를 선보이고 있다. 지난 27일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서는 목도리를 활용한 안무를 펼쳤으며 28일 MBC ‘쇼! 음악중심’에서는 블랙 재킷을 활용한 댄디룩으로 한층 성숙한 매력을 드러냈다.

이들은 29일 SBS ‘인기가요’에 출연해 컴백 무대를 이어간다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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