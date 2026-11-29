김향기. 사진=세계태권도연맹 제공

시상대의 높이를 한 칸 더 높였다. 그것도 한 달여 만이다. 지난달 생애 첫 그랑프리 결승에서 은메달을 목에 걸었던 김향기(한국체대)가 이번에는 한 해 최강자를 가리는 파이널에서 정상에 섰다. 생애 첫 올림픽랭킹 1위 등극도 눈앞에 뒀다.

김향기는 지난 28일 카자흐스탄 아스타나 마샬아츠 팰리스서 열린 ‘2026 아스타나 월드태권도 그랑프리 파이널’ 여자 49㎏ 이하급 결승에서 비올레타 디아스 아리바스(스페인)를 2-0(6-2 8-2)으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

완벽에 가까운 승리였다. 신장의 우위를 활용한 적극적인 공격과 빠른 반격으로 주도권을 잡았다. 1회전을 6-2로 가져온 데 이어 2회전에서도 8-2로 승리했다. 두 회전 모두 한 차례도 리드를 내주지 않았다.

김향기(오른쪽). 사진=세계태권도연맹 제공

올해 몽골에서 열린 아시아태권도선수권대회에서 성인 국제무대 첫 우승을 차지한 김향기는 지난달 파리 그랑프리 준우승에 이어 이번 파이널까지 제패하며 상승세를 이어갔다.

세계 정상도 가까워졌다. 이달 기준 세계태권도연맹(WT) 여자 49㎏ 이하급 올림픽랭킹 6위(88.80점)였던 김향기는 이번 우승으로 랭킹 포인트 100점을 확보했다. 기존 점수에 단순 합산하면 188.80점으로 현재 1위인 알리사 안겔로바(러시아·138.08점)를 넘어선다. 차기 랭킹에서 생애 첫 1위에 오를 가능성이 높아졌다.

같은 날 남자 68㎏ 이하급에서는 장준(한국가스공사)이 동메달을 보탰다. 준결승에서 아드리안 비센테 윤타(스페인)에게 패했지만, 동메달 결정전서 술레이만 알라필리프(프랑스)를 2-1(8-14 12-3 15-15 우세승)로 제압했다.

장준(오른쪽). 사진=세계태권도연맹 제공

극적인 역전승이었다. 장준은 마지막 3회전 종료 7초 전까지 13-15로 뒤졌으나, 상대의 한계선 이탈에 따른 감점으로 동점을 만들었다. 이후 선취점에 따른 우세승으로 동메달을 확정했다.

반면 올해 무주와 파리 그랑프리를 연달아 제패한 남자 68㎏ 이하급 올림픽랭킹 1위 문진호(한국체대)는 16강에서 탈락했다. 2024 파리 올림픽 금메달리스트 김유진도 여자 57㎏ 이하급 8강에서 고배를 마셨다.

한국은 대회 첫날 금메달 1개와 동메달 1개를 수확했다. 마지막 날인 29일에는 남자 58㎏ 이하급과 80㎏ 초과급, 여자 67㎏ 이하급 등 나머지 3개 체급 경기가 열린다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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