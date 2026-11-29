‘100일의 거짓말’ 김유정과 박진영이 가족을 둘러싼 충격적인 진실과 마주했다. 최종회를 앞두고 김유정이 진선규를 직접 찾아가는 예측불허의 행보로 긴장감을 높였다.

지난 28일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 15회는 전국 가구 평균 9.5% 시청률을 기록했다. 수도권 가구 기준 평균 10.1%, 최고 11.3%의 시청률을 기록하며 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위에 올랐다. 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다(닐슨코리아 유료플랫폼 기준).

이날 방송에서는 이가경(김유정)의 친모이자 김태웅(박진영)의 양모인 이애영(송지효)과 유소란(김현주)의 과거 인연이 밝혀졌다. 이시카와(진선규)의 조선인 아내를 밀정으로 포섭하라는 첫 임무를 받은 유소란은 이애영을 만나기 위해 상해에서 경성으로 향했다. 이애영은 노름빚으로 옥살이 중인 아버지와 오빠를 풀어주는 조건으로 이시카와와 결혼했으나 약속은 지켜지지 않았다.

유소란은 이애영에게 반년 후 딸과 함께 상해로 보내주겠다며 구국단의 밀정이 돼 달라고 제안했다. 이애영이 이를 거부하자 자신의 딸을 죽인 이시카와에게 복수할 수 있도록 도와달라며 눈물로 호소했다. 이 과정에서 전당표와 맞바꾼 사진 두 장의 비밀도 풀렸다. 이애영은 유소란의 제안을 받아들이면서 담보로 받은 그의 가족사진을 함께 보관해 왔던 것이다.

이가경과 김태웅이 이애영과의 연결고리를 확인한 순간 마문막(이석)으로 인해 토막촌은 거대한 불길에 휩싸였다. 주민들을 구하기 위해 화재 현장에 뛰어든 김태웅은 의식을 잃고 의원으로 옮겨졌다. 교당리 화재 소식을 접한 유소란과 유필립(이무생) 역시 이가경을 걱정하며 현장으로 달려왔다.

그러나 이가경은 이애영의 사진을 내밀며 “설명해 보세요”라고 말했다. 이가경과 이애영이 모녀 사이였다는 사실을 알게 된 유소란은 충격에 빠졌다. 이가경은 10년 넘게 ‘스즈키’로 살아온 구국단의 또 다른 밀정 홍석원(김도현)이 자신의 아버지였다는 사실까지 알게 되면서 참아왔던 울분을 터뜨렸다. 어머니가 자신을 버리고 일본인 남자와 결혼했다고 믿으며 오랜 세월 원망과 상처를 안고 살아온 이가경에게 뒤늦게 밝혀진 진실은 쉽게 받아들이기 어려웠다.

의식을 되찾은 김태웅은 곧장 희원으로 향했다. 그토록 찾아 헤맸던 양어머니 이애영이 구국단의 밀정이었으며 그를 죽인 사람이 사토 신이치라는 자신의 예감은 틀리지 않았다. 유필립의 침묵은 김태웅의 확신을 더했다.

모든 진실을 확인하고 돌아서던 김태웅의 등 뒤로 유소란이 총구를 겨눴다. 사토 신이치를 향해 분노하는 이유를 묻는 유소란에게 김태웅은 자신 역시 조선인이라는 사실을 밝히며 그동안 억눌러왔던 감정을 쏟아냈다. 이어 자신의 손으로 사토 신이치를 끝장내겠다는 의지를 드러냈다.

이에 유소란은 “나는 네 어머니에게 진 빚이 있어. 많이 늦었지만 이제라도 반드시 갚아야 해. 그러니까 넌 살아남아. 사토는 내가 반드시 죽일 테니까”라며 김태웅을 만류했다.

김태웅과 유소란이 사토 신이치를 향한 복수의 의지를 다지는 사이 사토 신이치는 구국단을 제거하기 위한 음모를 꾸몄다. 구국단의 아지트 위치를 알아낸 사토 신이치는 후쿠다(김중희)가 직접 구국단을 공격하도록 유도했다. 사토 신이치의 속내를 알지 못한 후쿠다는 구국단이 신문 부고란에 가짜 주소를 게재해 단원들을 소집한다는 점을 이용해 함정을 마련했다.

유소란과 유필립을 비롯한 구국단 단원들이 후쿠다의 계략을 알아차렸을 때는 이미 늦은 뒤였다. 사토 신이치의 음모로 구국단은 큰 희생을 치렀고 후쿠다 역시 사토 신이치에 의해 제거됐다.

방송 말미에는 이가경의 뜻밖의 행보가 펼쳐졌다. 직접 사토 신이치를 찾아가 유소란의 가족사진을 증거로 내민 것이다. 모든 진실을 마주한 이가경이 어떤 계획을 품고 사토 신이치 앞에 나타난 것인지 궁금증을 자아냈다.

최종회만을 남겨둔 ‘100일의 거짓말’이 복수를 결심한 김태웅과 속내를 알 수 없는 선택을 내린 이가경의 이야기를 어떻게 마무리할지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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