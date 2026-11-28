사진=뉴시스

‘이 정도면 은퇴를 번복해도 되는 분위기’

이번 시즌을 끝으로 태극마크 반납을 예고한 한국 여자 쇼트트랙 간판 최민정(성남시청)이 상하이에서도 여자 1000ｍ 정상에 올랐다. 월드투어 개막 4개 대회 연속 우승을 달성한 순간이다.

최민정은 28일 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터서 열린 2026~2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 여자 1000ｍ 결승서 1분30초981로 산드라 펠제부르(네덜란드·1분31초115)를 0.134초 차로 제치고 금메달을 목에 걸었다.

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앞서 최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올서 열린 1, 2차 대회에 이어 서울 3차 대회와 상하이 4차 대회까지 이 종목 금메달을 차지한 바 있다. 네 대회에서 여자 1000ｍ 예선부터 결승까지 16차례 레이스를 치르는 동안 한 번도 1위를 놓치지 않았다.

최민정은 이번 대회 1000m 결승서 두 바퀴째부터 선두로 나섰다. 하지만 세 바퀴를 남기고 3위까지 밀렸다. 그러나 다음 한 바퀴를 8초850에 돌아 2위로 올라섰고, 마지막 한 바퀴를 남기고는 펠제부르를 제치고 선두를 되찾았다. 최민정은 가장 먼저 결승선을 통과했다. 함께 출전한 김길리(성남시청)는 동메달을 따냈다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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