오윤아. 출처=유튜브 채널 'Oh! 윤아' 화면 캡처

배우 오윤아가 4세 연하의 남편과 웨딩 화보를 찍었다.

지난 27일 유튜브 채널 'Oh! 윤아'는 '오늘은 배우 말고 신부, 발리 웨딩 촬영 첫날'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상 속에는 발리의 한 고급 리조트에서 웨딩 화보 촬영에 나선 오윤아의 모습이 그려졌다. 그는 "드레스 6벌을 입을 것"이라며 "본식 때는 더 우아한 걸로 입어야 한다"고 밝혔다.

4세 연하인 남편의 모습도 살짝 공개했다. 얼굴은 모자이크로 가렸지만, 훤칠한 키와 건장한 체격이 돋보였다. 두 사람은 손을 잡고 활짝 웃거나 꼭 끌어안는 등 여러 가지 포즈를 취하며 달달한 분위기를 연출했다.

출처=유튜브 채널 'Oh! 윤아' 화면 캡처

식사 중에는 애정 넘치는 대화를 나누기도 했다. 오윤아가 "남편은 소고기 뭇국을 진짜 잘 먹는다"고 하자, 남편은 "(아내가 끓이는) 소고기 뭇국과 김치찌개는 체인점을 해도 될 것"이라며 칭찬했다.

오윤아는 2007년 결혼해 아들을 얻었지만 2015년 이혼했다. 이후 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔으며, 지난 7월 4세 연하의 연인과 재혼 소식을 전했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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