배우 오윤아가 4세 연하의 남편과 웨딩 화보를 찍었다.
지난 27일 유튜브 채널 'Oh! 윤아'는 '오늘은 배우 말고 신부, 발리 웨딩 촬영 첫날'이라는 제목의 영상을 공개했다.
영상 속에는 발리의 한 고급 리조트에서 웨딩 화보 촬영에 나선 오윤아의 모습이 그려졌다. 그는 "드레스 6벌을 입을 것"이라며 "본식 때는 더 우아한 걸로 입어야 한다"고 밝혔다.
4세 연하인 남편의 모습도 살짝 공개했다. 얼굴은 모자이크로 가렸지만, 훤칠한 키와 건장한 체격이 돋보였다. 두 사람은 손을 잡고 활짝 웃거나 꼭 끌어안는 등 여러 가지 포즈를 취하며 달달한 분위기를 연출했다.
식사 중에는 애정 넘치는 대화를 나누기도 했다. 오윤아가 "남편은 소고기 뭇국을 진짜 잘 먹는다"고 하자, 남편은 "(아내가 끓이는) 소고기 뭇국과 김치찌개는 체인점을 해도 될 것"이라며 칭찬했다.
오윤아는 2007년 결혼해 아들을 얻었지만 2015년 이혼했다. 이후 발달장애가 있는 아들을 홀로 양육해 왔으며, 지난 7월 4세 연하의 연인과 재혼 소식을 전했다.
조은애 기자 eunn@sportsworldi.com
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