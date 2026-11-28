사진=대한축구협회 제공

‘숙명의 라이벌 매치 성사’

김현준 감독이 이끄는 한국 U-17 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 17세 이하(U-17) 월드컵 32강전서 일본과 맞대결을 펼친다.

일본은 28일 카타르 도하의 어스파이어존서 열린 대회 조별리그 L조 최종 3차전서 온두라스를 7-0으로 대파했다. 이로써 일본은 1승2패로 조3위에 올라 B조 1위 한국과 토너먼트 첫 경기에서 마주하게 됐다.

한국은 조별리그 3전 전승으로 이번 대회서 가장 먼저 32강에 선착했다. 우간다를 3-0, 뉴칼레도니아를 6-0, 에콰도르를 3-2로 완파했다. 조별리그서 12득점 2실점으로 48개 출전국 중 스페인 다음으로 많은 골을 넣었다.

이 연령대 상대전적에서는 한국이 11승 6무 6패로 우위를 보인다. 다만 2020년대 들어서는 한국이 2승 3패로 근소하게 열세다. 특히 일본은 지난 5월 열린 2027 U-17 아시안컵에서 우승한 아시아 챔피언이다.

그러나 이번 대회 고전을 면치 못했다. 1차전에서 콜롬비아에 1-2로 지고, 세르비아에 0-1로 패해 탈락 위기에 놓였다. 하지만 일본은 온두라스전 승리로 32강에 극적으로 진출했다. 일본은 조 3위 12개 국가 중 7위로 토너먼트 티켓을 따냈다.

48개국이 참가한 이번 대회는 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1~2위 24개 팀과 3위 중 상위 8개 팀이 32강 토너먼트에 올라 우승 팀을 가린다.

한국과 일본의 32강전은 12월1일 오후 10시에 킥오프한다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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