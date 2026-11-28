패션 서바이벌 ‘스타일 워즈’가 방송을 넘어 오프라인 런웨이로 시청자들과 만났다.

‘스타일 워즈’는 지난 26일 더현대 서울 사운즈 포레스트에서 ‘스타일 워즈 런웨이 : 더 멜팅 팟’ 패션쇼를 개최했다.

이번 패션쇼는 다양한 문화와 개성이 공존하는 뉴욕을 콘셉트로 꾸며졌다. 심사위원 배정남이 오프닝 런웨이에 나서며 모델로서의 면모를 보여줬고, 참가자들은 방송에서 선보였던 모습과는 또 다른 스타일링으로 무대에 올랐다. 러브란 크루의 보깅 퍼포먼스도 펼쳐졌다.

현장에는 MC 혜리를 비롯해 심사위원 홍진경, 배정남, 최실장이 참석했다. 모델 송경아, 김진경, 박제니, 한현민 등 패션계 인사들도 자리를 함께했다.

방송의 긴장감을 오프라인으로 옮긴 이벤트도 진행됐다. 참가자 ‘그런지니어스’와 ‘중성마녀’가 리벤지 데스매치로 다시 맞붙었으며, 관객들이 직접 참여하는 베스트 드레서 이벤트도 마련됐다.

이번 패션쇼는 온라인으로도 생중계됐다. 전체 영상은 디즈니+ 코리아 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

‘스타일 워즈’는 나이와 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 자신만의 스타일로 경쟁하는 패션 서바이벌 프로그램이다. 오는 12월2일 준결승을 담은 7, 8화를 공개하며 총 10개 에피소드로 구성된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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