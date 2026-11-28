홍민기. 사진=뉴시스

배우 홍민기에게 데이트 폭력 등을 당했다고 주장했던 전 연인 A씨가 실종돼 경찰이 수색에 나섰다.

27일 파이낸셜뉴스에 따르면 이날 A씨의 가족은 경찰에 실종 신고를 했다. A씨의 행적을 추적하던 경찰은 휴대전화 신호가 서울 마포대교 일대에서 마지막으로 확인된 사실을 파악하고 해당 지역을 중심으로 수색을 진행한 것으로 전해졌다.

앞서 A씨는 홍민기와 교제할 당시 데이트 폭력을 당했으며 임신중절을 종용받았다고 주장하며 관련 자료를 공개했다.

이에 홍민기 소속사 페이블컴퍼니는 과거 교제 사실은 인정하면서도 폭력과 임신중절 종용 의혹은 전면 부인했다. 이후 A씨를 사문서위조, 공갈미수, 정보통신망법상 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등 혐의로 고소했다고 밝혔다.

홍민기 측은 결별 이후 A씨가 자택에 찾아와 난동을 부리는 등 스토킹을 했다고 주장했으나, A씨의 가족은 이에 대해 반박하기도 했다.

2002년생인 홍민기는 '바니와 오빠들', '트리거', '은애하는 도적님아', '닥터 섬보이' 등에 출연했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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