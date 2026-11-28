프로야구 LG 트윈스 투수 임찬규와 프로골퍼 손새은이 약 5년간의 공개 열애 끝에 결혼한다. 결혼 소식이 알려진 날에는 다이나믹 듀오 콘서트장에서 깜짝 프러포즈까지 이어졌다.

LG 트윈스 측은 지난 27일 임찬규와 손새은이 오는 12월 19일 서울 모처에서 결혼식을 올린다고 밝혔다. 두 사람은 2022년 1월 열애 사실을 공개한 뒤 약 5년간 만남을 이어왔다.

같은 날 온라인에는 두 사람의 프러포즈 현장을 담은 영상도 공개됐다.

임찬규와 손새은은 다이나믹 듀오 콘서트를 함께 관람하던 중이었다. 임찬규는 손새은 앞에서 무릎을 꿇고 반지를 건네며 청혼했다. 예상하지 못했던 프러포즈에 손새은은 눈물을 보였고, 임찬규가 직접 손가락에 반지를 끼워줬다. 두 사람은 입맞춤을 나누며 결혼을 앞둔 기쁨을 드러냈다.

손새은은 그룹 에이핑크 출신 배우 손나은의 동생으로도 잘 알려진 프로골퍼다. 2017년 한국여자프로골프협회(KLPGA) 준회원으로 입회했다.

임찬규는 2011년 LG 트윈스에 입단해 꾸준히 한 팀에서 선수 생활을 이어왔다. 올 시즌에는 31경기에 등판해 15승7패, 평균자책점 4.46을 기록했고 고영표와 공동 다승왕에 올랐다. 지난 26일 열린 2026 KBO 시상식에서는 다승상을 받았다.

결혼을 앞두고 두 사람은 최근 한 차례 뜻밖의 관심을 받기도 했다. 지난 10월 손새은이 모친상을 당했을 당시 LG 구단이 임찬규의 장모상으로 부고를 전하면서 혼인 여부에 관심이 쏠렸다. 당시 별다른 입장을 내놓지 않았던 두 사람은 한 달여 뒤 정식으로 결혼 소식을 전했다.

5년 가까이 공개 연애를 이어온 임찬규와 손새은은 결혼 발표 당일 콘서트장을 프러포즈 현장으로 만들며 또 한 번 화제를 모았다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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