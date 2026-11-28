‘100일의 거짓말’ 박진영이 김현주, 이무생과 정면으로 대립한다.

28일 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 ‘100일의 거짓말’ 측은 15회 방송을 앞두고 김태웅(박진영)과 유소란(김현주), 유필립(이무생)의 대치 장면을 공개했다.

지난 방송에서는 이가경(김유정)이 사토 신이치(진선규)와 후쿠다(김중희)의 관계에 균열을 일으키며 반격에 나섰다. 김태웅은 김승억(이기영)과의 거래로 토막촌 주민들을 돕고 김명남(박정연)과의 파혼까지 성사시켰다.

그동안 추적해 온 ‘종로 전당포’와 ‘신태진’의 실체도 밝혀졌다. 종로 전당포는 구국단의 아지트가 숨겨진 한성 한의원이었으며, 신태진은 사람의 이름이 아닌 비밀 서랍의 위치를 가리키는 암호였다. 서랍 속 가족사진에서 이애영(송지효)의 얼굴을 확인한 이가경과 김태웅은 각각 “엄마”와 “어머니”를 외쳤다.

종영까지 단 2회를 남겨둔 가운데 이애영을 둘러싼 과거의 비밀이 새로운 갈등으로 이어진다. 공개된 사진에는 희원을 찾아온 김태웅과 그를 무표정하게 바라보는 유필립, 김태웅의 등 뒤로 총구를 겨누는 유소란의 모습이 담겼다.

앞서 예고편에서 유소란은 김태웅에게 “나는 네 어머니에게 진 빚이 있어”라고 고백한 바 있다.

제작진은 “15회에서 이가경과 김태웅이 이애영에 대한 과거의 진실을 마주하며 인물들의 감정과 관계가 격변을 맞는다”며 “구국단의 마지막 작전은 어떤 결과로 이어질지 지켜봐 달라”고 전했다.

‘100일의 거짓말’ 15회는 28일 오후 9시10분 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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