이동연. 출처=이동연 SNS

배우 이동연이 팬레터 폐기 의혹과 관련해 2차 사과에 나섰다.

이동연은 27일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 자필로 작성한 두 번째 사과문을 올렸다. 먼저 그는 "저의 어리석고 부주의한 행동으로 큰 상처와 실망을 받으신 분들께 진심으로 고개 숙여 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "앞서 올린 글이 너무 짧고 부족해, 제 진심이 닿기는커녕 오히려 더 큰 오해와 상처만 드린 것 같아 죄송하고 괴로운 마음으로 다시 글을 적는다"며 "변명처럼 들릴까 두렵지만, 제가 얼마나 어리석은 실수를 저질렀는지, 그리고 여러분의 마음을 얼마나 소중히 여겨왔는지만큼은 꼭 말씀드리고 싶다"고 말했다.

그는 "그동안 팬분들께 받은 편지와 선물을 보관용 쇼핑백과 박스에 따로 모아 보관해 왔다"며 "편지를 받을 때마다 봉투가 찢어지거나 상하지 않게, 스티커 씰을 조심스럽게 떼고 다시 붙여 보관하곤 했다. 사진 속에서 봉투가 뜯어지지 않은 것처럼 보였던 건, 제가 편지를 읽지도 않고 버려서가 아니라 그 이유 때문"이라고 설명했다.

그러면서 "저희 빌라는 종류별로 큰 비닐봉투에 분리수거를 하는 방식"이라며 "최근 집 안의 종이류를 한꺼번에 정리하는 과정에서, 너무나 어리석게도 편지가 담겨 있던 쇼핑백을 미처 확인하지 못한 채 다른 종이류들과 함께 큰 봉투에 쏟아붓고 말았다. 제가 조금만 더 정신을 차리고 한 번만 더 들여다봤어도 절대 일어나지 않았을 일이다. 그저 제 불찰이고, 제 손으로 소중한 마음을 지켜내지 못한 제 잘못"이라고 털어놨다.

출처=이동연 SNS

이동연은 "저 같은 사람이 무엇이라고 이렇게까지 과분한 사랑을 주셨는데, 그 귀한 마음을 끝까지 지켜내지 못한 제 자신이 너무나 한심하고 부끄럽다"며 "저로 인해 마음 다치시고 실망하신 모든 분께 다시 한번 진심으로 죄송하다"고 다시 한번 고개를 숙였다.

이와 함께 공개한 사진 속에는 평소 팬들에게 받은 선물과 편지들을 보관하는 공간의 모습이 담겼다. 인형, 편지 등이 차곡차곡 정리돼 있다. 그는 분리수거장의 사진을 공개하기도 했다.

앞서 국내 한 온라인 커뮤니티와 소셜미디어를 중심으로 분리수거장에서 이동연의 이름이 적힌 팬레터들을 발견했다는 폭로글이 확산했다. 이에 팬들에게 받은 편지를 사진만 찍고 버린 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이와 관련해 이동연은 전날 "직접 버린 적 없다"면서도 "제 불찰"이라며 한 차례 사과한 바 있다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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