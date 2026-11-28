사진=디트로이트 타이거스 SNS 캡처

“입단을 환영합니다.”

한국인 내야수 김하성과 디트로이트 타이거스의 계약이 공식화됐다.

디트로이트는 28일 SNS에 “김하성과 1년 계약에 합의했다”고 발표했다. 이어 “김하성의 디트로이트 입단을 환영한다”고 덧붙였다.

앞서 ESPN 등 미국 매체들은 김하성이 디트로이트와 1년, 500만 달러(약 67억원) 계약에 합의했다고 보도했다. 이 계약에는 100만 달러(약 13억원)의 인센티브가 포함돼 있다. 김하성은 최대 600만 달러(약 80억원)를 받을 수 있다.

김하성은 2021년 미국 메이저리그(MLB)에 데뷔했다. 2023년에는 촘촘한 수비력으로 내셔널리그(NL) 유틸리티 부문 골드글러브를 수상했다. 아시아 내야수로선 최초의 발자취였다.

그러나 이후 예기치 못한 부상에 부진까지 겹쳤다. 최근 2년간 100경기도 채 못 뛰었다. 2026시즌 51경기서 홈런 없이 타율 0.116(129타수 15안타)에 그쳤다. 하지만 수비에서는 여전히 경쟁력이 있다는 평가를 받고 있다. 내야 수비서 약점을 드러낸 디트로이트가 김하성을 영입한 이유다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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