사진=WKBL 제공

여자프로농구 삼성생명이 신한은행의 돌풍을 잠재웠다. 개막 전만 해도 우승후보군에 삼성생명은 없었다. 배혜윤(은퇴), 윤예빈(KB국민은행) 등이 빠지면서 기대감보단 우려가 따랐다. 하지만 보기 좋게 예상을 뒤엎고 있다. 선두를 질주하던 신한은행마저 멈춰 세웠다. 비결 중 하나는 남다른 팀 분위기다. 강유림은 “책임감을 나눠 가지고 있다”고 미소 지었다.

삼성생명은 27일 용인실내체육관에서 끝난 KB스타뱅킹 2026~2027 WKBL 2라운드 홈경기에서 74-64로 신한은행을 꺾었다. 6승(2패)을 마크하며 신한은행과 공동 1위에 올랐다. 강유림은 15점 10리바운드 4블록슛으로 맹활약했다. 지난해 12월29일 신한은행전(15점 13리바운드) 이후 약 1년 만에 더블더블을 작성했다.

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1997년생 강유림은 이젠 완벽한 ‘언니 라인’이다. 고참 배혜윤의 은퇴와 동갑내기 윤예빈의 이적으로 삼성생명 국내 선수 중 두 번째로 나이가 많아졌다. 1994년생 김아름과 함께 확 젊어진 삼성생명을 이끌고 있다. 책임감은 커졌지만, 어깨는 무겁지 않다. 짐을 함께 짊어지는 동료들이 있기 때문이다.

강유림의 말에서 동료를 향한 신뢰가 묻어났다. 그는 “(배)혜윤 언니, (윤)예빈이가 나가고 선수들이 함께 책임감을 나눠지고 있다. 한 명에게 짐을 지우는 게 아니라 같이 나눠 갖고 있다. 으쌰으쌰하는 분위기다. 서로 의견도 많이 낸다”면서도 “‘사공이 많으면 배가 산으로 간다’는 말도 있지 않나. 내가 이끌기보단 미야사카 모모나, (김)아름 언니 등의 의견을 잘 들으려고 한다”고 웃었다.

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삼성생명은 올 시즌 이해란-모모나-강유림으로 삼각편대를 이뤄 순항하고 있다. 강유림이 코트 위에서 자신감을 발휘하는 배경에도 동료들이 있다. 그는 “감독님께서 리바운드를 항상 강조하신다. 계속 들어가려고 하다 보니 많이 잡을 수 있었다. 슛은 항상 자신 있다”며 “우리 선수들이 리바운드를 너무 잘 잡아준다. 든든하기 때문에 자신 있게 던질 수 있다”고 말했다.

블록슛 4개에 대해선 “뭐라고 설명해야 할까. 팔이 정말 긴 편이다. 상대 타이밍을 읽으려고 하다 보니 잘 나오는 것 같다”고 웃었다. 그러면서 함께 인터뷰실을 찾은 모모나를 향해 양팔을 쫙 벌려 보였다.

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삼성생명의 화기애애한 분위기를 엿볼 수 있는 대목은 또 있다. 강유림은 올 시즌 목표로 3점슛 성공률 30%대 중반과 우승을 꼽았다. 현재 3점슛 성공률은 31.7%다. 개인 타이틀에 대한 취재진의 질문엔 잠시 고민하더니 “(이)해란이와 최우수선수(MVP) 경쟁을 해보겠다”고 너스레를 떨었다. 짐은 나누고 웃음은 더하는 모습이다. 삼성생명의 유쾌한 반란을 이끄는 원동력이다.

용인=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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