사진=WKBL 제공

여자프로농구(WKBL) 1, 2위 맞대결서 삼성생명이 웃었다. 신한은행을 꺾고 공동 선두로 점프했다.

삼성생명은 27일 용인실내체육관에서 끝난 KB스타뱅킹 2026~2027 WKBL 2라운드 홈경기에서 74-64로 신한은행을 꺾었다. 6승(2패)을 마크하며 신한은행과 공동 1위에 올랐다.

삼성생명이 신한은행의 돌풍을 잠재웠다. 지난 시즌 최하위를 기록했던 신한은행은 올 시즌 코트 위에 반전을 수놓고 있다. 아시아쿼터 노구치 사쿠라(9점 9리바운드)의 활약과 국내 자원 성장에 힘입어 상승세를 그리고 있다. 하지만 라운드에 꼭 한 번씩 고개를 숙이게 되는 상대가 있다. 바로 삼성생명이다. 삼성생명은 앞서 1라운드에서도 54-51로 승리했다. 올 시즌 신한은행 상대 전적 2전 2승이다.

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주축들의 활약이 빛났다. 이해란은 21점 6리바운드 5어시스트 4스틸, 강유림은 15점 10리바운드(블록슛 4개)로 더블더블을 기록했다. 초반부터 압도적이었다. 강유림은 1쿼터부터 3점슛 2개를 몰아쳤다. 더불어 경기 내내 골밑으로 뛰어들어 리바운드를 걷어냈다. 이해란은 중거리슛, 골밑슛, 자유투 등 다양한 루트로 공격을 책임졌다. 특히 전반에만 20점을 몰아쳤다. 여기에 미야사카 모모나까지 19점을 올리며 승리를 견인했다.

하상윤 삼성생명 감독은 “선수들이 전투적으로 임해줬다. (이)해란이야 워낙 잘하는 선수다. 하지만 모모나, 김아름, 강유림이 중심을 잘 잡아줘야 한다고 말한다. 해란이가 흥분하는 포인트가 있기도 하다”면서 “오늘 유림이가 궂은일을 많이 해줬다. 리바운드 10개에 블록슛 4개다. 득점까지 해줘서 감독으로서 너무 고맙다”고 미소 지었다.

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신한은행을 2번이나 꺾은 것에 대해선 “(우리가 우위라고) 생각하지 않는다. 이번 경기처럼 최선을 다하지 않으면 또 내려갈 수 있다. 선수들도 알고 나도 안다. 한 경기씩 준비하다 보면 좋은 결과가 나오는 것 같고, 앞으로도 좋은 결과를 낼 수 있을 것”이라고 강조했다.

용인=최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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