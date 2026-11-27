사진=울산 HD 제공

프로축구 K리그1 울산 HD의 김현석 감독이 호랑이굴에서 홈 팬들에게 올 시즌 마지막 인사를 건넨다.

울산은 29일 오후 2시 문수축구경기장에서 전북현대와 ‘하나은행 K리그1 2026 37라운드’이자 ‘현대가 더비’에 임한다.

파이널A 들어 2연승을 달리던 울산은 지난 21일 인천유나이티드 원정에서 김영권의 만회골에도 불구 1-2로 석패했지만, 현재 승점 57(17승6무13패)으로 2위를 지키고 있다. 3위인 대전하나시티즌(승점 56)의 추격을 받으며 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 본선 티켓을 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있다.

현대가 더비 하루 전인 28일 대전이 FC서울 원정에 나서는데, 이날 대전이 패하고 울산이 다음 날 전북을 꺾는다면 최종 2위를 확정하며 아시아 무대 티켓을 손에 쥔다. 만약, 대전이 비기거나 승리할 경우 울산이 전북에 이겨도 최종 라운드에서 2위 주인공이 결정된다. 다득점에서 울산이 57골로 대전(58골)에 1골 뒤져 있다. 공교롭게 울산은 12월6일 대전 원정을 떠난다.

사진=울산 HD 제공

울산은 이런 경우의 수를 생각하지 않고 오로지 전북과 일전에 만전을 기하고 있다. K리그1에서 현대가 더비로 2026시즌 마지막 홈경기이자, 이번 시즌을 앞두고 소방수로 친정의 부름을 받고 단번에 달려와 팀의 반등을 이끌었던 ‘미스터 울산’ 김현석 감독의 홈 고별전이다. 현역 시절에도 위기의 팀을 위해 깜짝 컴백했던 그가 사령탑으로서 임무도 완수하며 두 번째 아름다운 이별을 한다.

역대 전적에서 울산은 전북과 99번(K리그1 기준) 맞붙어 36승24무39패, 최근 10경기에서 3승1무6패로 열세다. 무엇보다 최근 현대가 더비 5연패, 김현석 감독 부임 후 3연패로 한 번도 이긴 적이 없기 때문에 어느 때보다 집중해서 간절함 마음으로 준비하고 있다.

이번 시즌 압도적인 퍼포먼스로 K리그1 2연속 MVP에 도전하는 이동경(13골13도움)은 “감독님을 위해 꼭 현대가 더비를 승리하고 싶다. 앞선 세 경기 결과(전북전)로 모든 선수 자존심에 금이 갔다. 정신 무장을 잘해 마지막 홈경기를 승리로 장식하겠다”는 당찬 포부를 밝혔다.

득점왕에 도전하는 야고(17골1도움)가 이동경과 함께 터진다면 울산이 지난해 3월1일 이후 모처럼 승전고를 울릴 수 있을 것으로 기대를 모은다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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