배우 심은경이 두 개의 이야기 속 서로 다른 인물로 관객과 만난다. 박호산, 김준한과 호흡을 맞춘 영화 ‘밤을 기다리는 사람들’이 오는 12월 개봉한다.

‘밤을 기다리는 사람들’은 ‘언 땅에 사과나무 심기’와 ‘인져리 타임’ 두 편의 이야기로 구성된 작품이다. 홀로 우주를 떠도는 전설의 킬러를 제거하기 위해 침입한 풋내기 요원, 삶의 의지를 잃은 카페 아르바이트생 앞에 나타난 정체불명의 능력자 등 서로 다른 세계에서 벌어지는 기묘한 만남을 그린다. 공상과학(SF)과 미스터리를 넘나들며 인간의 외로움과 고독, 관계의 의미를 들여다본다.

‘수상한 그녀’로 국내 주요 시상식의 여우주연상을 휩쓴 심은경은 ‘신문기자’로 한국 배우 최초 일본 아카데미상 최우수 여우주연상을 수상했다. 최근 ‘여행과 나날’로 키네마 준보 여우주연상까지 거머쥔 그는 이번 작품에서 두 편의 이야기에 각각 다른 인물로 등장한다. 여기에 박호산과 김준한이 합류했다.

연출은 ‘원더풀 고스트’, ‘스텔라’, ‘바이러스’, ‘파과’ 등에서 각색과 윤색에 참여한 윤유경 감독과 ‘옥자’, ‘모가디슈’, ‘왕과 사는 남자’ 등에서 스토리보드 아티스트로 활약한 조성환 감독이 맡았다.

개봉 소식과 함께 공개된 티저 포스터 2종은 ‘인져리 타임’을 연출한 조 감독이 직접 그린 일러스트로 제작됐다. ‘언 땅에 사과나무 심기’ 포스터에는 광활한 우주에서 붉은 사과를 사이에 두고 서로에게 손을 뻗는 두 인물이 담겼다. ‘인져리 타임’ 포스터는 거친 선과 뒤엉킨 인물들의 형상을 통해 긴장감을 드러낸다.

영화 ‘밤을 기다리는 사람들’은 오는 12월 국내 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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