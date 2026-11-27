정현규. 사진=뉴시스

방송인 정현규가 넷플릭스 '데블스 플랜3' 하차 이후 심경을 고백했다.

정현규는 지난 26일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "방송을 보고 걱정해 주시고 안부를 물어봐 주신 분들께 감사드린다. 저는 지금 잘 지내고 있다"고 시작하는 글을 남겼다.

그는 "'데블스 플랜2'에서 저는 프로그램의 규칙 안에서 어떤 식으로든 우승하는 게 전부라고 생각했다. 그 과정에서 서바이벌 현장에 너무 몰입한 나머지 제가 이기는 데만 마음이 쏠렸고 제 말과 행동이 상대분들께 어떻게 다가갈지 깊이 생각하지 못했다"며 "지난 시즌 저로 인해 불편함과 피해를 받으신 분들께 다시 한번 사과드린다"고 밝혔다.

'데블스 플랜3'에 출연하기까지 고민도 많았다고 털어놨다. 정현규는 "게임하는 게 좋았고 이번에는 달라진 모습을 보여드리고 싶었다"며 "승리를 위해 누군가를 폭력적으로 몰아붙이고 있는 저를 보면서, 첫날부터 이미 지난 시즌과 같이 과도한 말과 행동을 반복한 건 아닐까 겁이 났다"고 말했다.

이어 "그 순간 지난 시즌의 기억이 겹치면서 공황 증세가 재발해 중도 하차했다. 좋은 모습을 보여드리고 싶었는데 끝까지 함께하지 못한 게 아쉽다"며 함께한 출연진, 제작진, 시청자들에게 감사 인사를 덧붙였다.

지난해 '데블스 플랜 시즌2'인 '데블스 플랜: 데스룸'에서 우승한 정현규는 올해 새로운 시즌에 다시 한번 출연했지만, 공황장애 증세로 인해 중도 하차했다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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