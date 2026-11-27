타이어뱅크가 세종시 저소득 가정의 출산 준비와 산후조리, 자녀 양육을 돕기 위해 출산축하기금과 1000만원 상당의 육아용품을 지원한다.

타이어뱅크는 지난 26일 세종시 새롬동 세종시가족센터에서 출산축하기금을 전달했다. 기금은 세종시에 거주하는 출산 가정 10가구에 지역화폐인 ‘여민전’으로 지급될 예정이다. 각 가정은 산후조리비를 충당하거나 출산에 필요한 물품을 구입하는 데 여민전을 사용할 수 있다.

자녀를 키우는 저소득 가정을 위해 마련한 출산·육아용품은 읍면동 주민센터와 세종시가족센터가 추천한 50가구에 전달할 예정이다.

타이어뱅크는 2024년 세종시가족센터에 출산·육아용품을 기부하며 지역 출산·양육 가정 지원을 시작했다. 지난해에 이어 올해도 출산축하기금과 육아용품을 마련해 3년째 지원을 이어갔다.

타이어뱅크 관계자는 “아이의 탄생을 축하해야 할 순간에 경제적인 부담이 또 다른 걱정으로 다가오지 않았으면 하는 마음에서 이번 지원을 마련했다”며 “저출생이라는 사회적 과제에 기업도 함께 고민하고 참여해야 하는 만큼 앞으로도 출산과 양육에 실질적인 도움이 될 수 있는 사회공헌활동을 이어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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