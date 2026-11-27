모브 오리진(OLIGIN) 라인. 이미지=제이에스티나

국내 주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 프리미엄 랩그로운 다이아몬드 주얼리 컬렉션 ‘모브(MORVE)’의 신제품을 공개하고 감각적인 디자인과 다채로운 라인업으로 현대적인 주얼리의 새로운 가치를 선보인다고 27일 밝혔다.

브랜드에 따르면 ‘모브(MORVE)’는 부드러움을 뜻하는 ‘모르비도(Mòrbido)’와 꿈을 의미하는 ‘레브(Reve)’를 결합한 이름으로 ‘감미로운 꿈’이라는 의미를 담은 제이에스티나의 프리미엄 컬렉션이다. 힐링과 휴식에서 영감을 얻은 쿠션 모티브를 중심으로, 부드러운 볼륨감이 돋보이는 메탈쿠션 유닛에 랩그로운 다이아몬드를 세팅해 편안하면서도 우아한 무드를 완성했다.

모브 비주얼(VISUAL) 라인. 이미지=제이에스티나

소프트한 메탈면이 위빙된 ‘ORIGIN(오리진)’ 라인은 부드러운 표면감과 편안한 착용감을 선사하며, 유니크하면서도 스타일리시한 포인트로 활용하기 좋다. 이번 시즌 새롭게 선보이는 ‘PAVE(파베)’ 라인은 메탈 유닛의 단면을 따라 섬세하게 세팅된 멜리 사이즈 랩그로운 다이아몬드가 화사한 광채와 우아한 실루엣을 완성한다. 다이아몬드의 클래식한 아름다움을 일상으로 확장한 ‘ESSENTIAL(에센셜)’ 라인은 0.2~0.5캐럿의 랩그로운 다이아몬드를 다양한 디자인으로 선보인다.

리미티드 에디션인 ‘VISUAL(비주얼)’ 라인은 모브의 브랜드 미학을 보다 선명하게 보여준다. 부드러운 곡선의 오벌 컷 랩그로운 다이아몬드에 모브의 시그니처 세팅 기법인 ‘스터드 세팅(STUD SETTING)’을 적용해 조형적인 실루엣과 다각도로 빛나는 풍부한 광채를 완성한다.

랩그로운 다이아몬드는 연구실에서 제조한 다이아몬드로 광학적, 물리적, 화학적 구성이 천연 다이아몬드와 동일한 것은 물론 채굴 과정을 거치지 않아 환경 친화적이고 윤리적인 가치를 지닌다.

모브 파베(PAVÉ) 라인 & 에센셜(ESSENTIAL) 라인. 이미지=제이에스티나

제이에스티나는 천연 다이아몬드와 동일한 감정 기준을 통해 엄선한 고품질의 랩그로운 다이아몬드를 사용한다. 1캐럿 이상 제품에는 ‘IGI(국제보석연구소) 감정서’를, 1부 이상 랩그로운 다이아몬드는 ‘다이아몬드 보증서’를 제공한다. GIA GG(Graduate Gemologist) 과정을 이수한 전문 감정사가 감정하며, 구매 후 A/S 및 케어 서비스를 지원한다.

변하지 않는 가치를 전하는 모브(MORVE)의 신규 컬렉션은 제이에스티나 백화점 매장 및 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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