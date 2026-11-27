음주운전 혐의를 받는 고경표가 23일 마포경찰서에 출석하고 있다. 사진=뉴시스

배우 고경표부터 팝 아티스트 겸 방송인 낸시랭까지. 11월, 연예계가 잇따른 음주운전 사고로 얼룩졌다. 오랜 시간 다양한 방송에서 활약하며 호감도를 쌓아온 이들인 만큼 팬들의 실망도 크다.

먼저 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분쯤 서울 마포구에서 술에 취한 채 차량을 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 당시 혈중알코올농도는 0.150%로, 면허 취소 수준(0.08% 이상)을 웃돌았던 것으로 파악됐다. 이 사고로 청소차에 타고 있던 60대 직원이 경상을 입었다.

이후 고경표는 지난 23일 서울 마포경찰서에 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 출석해 1시간 40분가량 조사를 받았다. 취재진 앞에서는 "그동안 많은 사랑과 관심을 받았는데 이런 식으로 돌려드린 점에 대해 정말 죄송하다. 무책임한 모습을 보였다"며 90도로 허리를 숙인 채 사과했다. 사고로 부상을 입은 환경미화원에 대해 묻자 "직접 만나서 사죄드렸다. 되려 저를 걱정해 주신 모습에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 전하고 싶다"며 울먹이기도 했다.

특히 경찰서 출석 당시, 초점을 잃은 듯한 눈빛과 떨리는 목소리로 사과한 그의 모습이 공개되면서 뜻밖의 동정 여론이 형성되기도 했지만 "음주운전은 중범죄"라는 비판 역시 쏟아졌다.

최근 활발한 활동을 이어오고 있었던 만큼 방송계에 미친 후폭풍은 거셌다. 고경표가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사과문 이후 단독 팬미팅은 취소됐고, '놀면 뭐하니?', '식스센스: B사이드', '보검 매직컬2', '대탈출: 도시괴담' 등이 고경표의 분량을 부랴부랴 편집해야 했다. 이미 촬영을 모두 마친 것으로 알려진 영화 '원조마약떡집', '미로' 등 역시 개봉을 앞두고 난감해진 상황이다.

낸시랭. 사진=뉴시스

이 가운데 낸시랭도 음주운전으로 물의를 빚었다. 27일 서울 강남경찰서는 도로교통법상 음주운전 혐의로 낸시랭을 서울중앙지방공소청에 불구속 송치했다고 밝혔다.

낸시랭은 지난 9월 8일 새벽 서울 강남구 일대에서 음주운전을 하다 경찰에 적발됐다. 인명피해와 같은 사고는 발생하지 않았지만, 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 전해졌다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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