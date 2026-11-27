사진=한화이글스 제공

한화 노시환이 메이저리그(MLB)에 닿을 수 있을까. 미국 현지서 뉴욕 양키스의 영입 대안으로 언급됐다.

미국 야구 매체 베이스볼 나우는 26일 “양키스는 3루수 라이언 맥마흔이 기대에 미치지 못하면서 올겨울 보강이 필요하다. 당초 알렉 봄 영입에 관심이 있었지만, 그는 캔자스시티 로열스와 2년 2000만 달러 계약에 합의했다”며 “노시환이 대안이 될 수 있다”고 했다.

양키스는 올해 부진했던 주전 맥마흔을 대체할 새로운 3루수를 물색하고 있다. 이번 프리에이전트(FA) 시장에서 대어급으로 꼽혔던 봄을 노렸다. 하지만 그가 캔자스시티와 손을 잡아 양키스는 기회를 잃었다. 선택지는 점점 줄고 있다. ‘3루수’ 대어’로 꼽힌 일본인 거포 사토 데루아키 역시 시카고 컵스와 6년, 1억2000만 달러 규모의 대형 계약에 합의했다.

사진=뉴시스

이에 노시환의 이름이 떠올랐다. 매체는 양키스가 영입을 고려해 볼 만한 선택지로 KBO리그를 대표하는 거포 3루수 노시환을 언급했다. 노시환은 지난 2월 한화와 11년, 총액 307억원에 비(非) 프리에이전트(FA) 다년 계약을 체결했다. FA, 비FA 계약을 통틀어 KBO리그 역대 최장이자 최대 규모 계약이다. 다만 매체는 양키스가 베테랑 3루수 에우헤니오 수아레스를 영입하거나, 트레이드로 3루 자원을 데려오는 방안도 있다고 설명했다.

노시환은 올해 29홈런 96타점으로 거포 본능을 뽐냈다. 시즌이 끝난 뒤 MLB 진출 도전을 택했다. 지난달 31일 한국야구위원회(KBO)는 MLB 사무국에 노시환을 빅리그 30개 구단에 포스팅해줄 것을 요청했고, 그는 지난 2일부터 MLB 구단과 협상에 들어갔다. 노시환의 포스팅 협상 마감 시한은 한국 시간으로 다음 달 2일 오전 7시다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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