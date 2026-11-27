사진=KOVO 제공

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프로배구 V리그의 초반 판도가 서서히 윤곽을 드러내고 있다. 여자부는 개막 전 예상대로 상위권이 자리 잡은 가운데 중하위권의 반격이 필요하다. 남자부는 선두 경쟁이 치열하게 펼쳐지고 있다. 여기에 중위권까지 추격에 가세하면서 혼전 양상이 벌어지고 있다.

여자부는 상위권과 하위권의 희비가 엇갈리고 있다. 26일 현재 한국도로공사와 GS칼텍스, IBK기업은행이 선두권을 형성하고 있다. 시즌 전 우승 후보로 꼽힌 팀들이 상위권을 형성하며 예상대로 흘러가고 있다.

시선은 중하위권으로 향한다. 시즌 초반인 만큼 반등의 여지를 만들어야 한다. 정관장은 왼쪽 종아리 부상으로 이탈한 부키리치의 공백 속에 올 시즌 처음 합류한 종휘가 힘을 보태고 있다. 종휘는 6경기에서 득점 5위(125점), 서브 6위(세트당 0.304개), 공격성공률 9위(37.20%)에 오르며 빠르게 적응했다. 2년 차 아웃사이드 히터 박여름의 활약도 눈길을 끈다. 지난 시즌 17경기 출전에 머물렀지만 올 시즌 4경기에서 28득점으로 쏠쏠한 역할을 하고 있다. 반가운 소식도 들려온다. 정관장 관계자에 따르면 부키리치의 복귀가 임박했다. 부키리치가 순조롭게 적응한다면 정관장은 한층 탄탄해진 전력으로 반등을 노릴 수 있다.

4연패에 빠진 흥국생명도 반등의 실마리는 있다. 킨델란 활약이 고무적이다. 6경기에서 득점 3위(129득점), 서브 공동 3위(세트당 0.400개)에 올라있다. 아웃사이드 히터진이 분발해야 한다. 자스티스가 한 자리를 지키고 있지만 나머지 한 자리가 확실하지 않다. 공격의 안정성을 높일 조합을 찾아야 한다.

개막 4연패에 빠졌던 현대건설은 조금씩 답을 찾고 있다. 조던과 메가의 컨디션이 올라오면서 공격의 무게감이 살아나고 있다. 선수 간의 호흡까지 살아나면서 배유나도 중앙에서 힘을 보태고 있다. 여기에 국가대표 주전 세터 김다인의 안정적인 토스가 살아나면 경쟁력을 더 끌어올릴 수 있다.

최하위 SOOP은 부상 선수들의 복귀에 희망을 건다. 오드리아나 박은서가 복귀했다. 고군분투하고 있는 고예림과 고의정의 활약까지 더해지면 반등의 계기를 마련할 수 있다.

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남자부는 순위 경쟁이 한층 더 복잡하다. 삼성화재와 한국전력, 현대캐피탈이 선두권에 자리잡은 가운데 디펜딩챔피언 대한항공도 선두 경쟁에 다시 뛰어들었다.

대한항공은 헤난 달 조토 감독의 복귀가 반갑다. 허리 디스크 수술 여파로 자리를 비웠다가 지난 19일 KB손해보험전부터 팀을 지휘하고 있다. 곧바로 효과가 나타났다. 3연패에 빠져 있던 팀이 2연승으로 반등했다. 들쑥날쑥했던 케트진스키까지 경기력이 안정감을 되찾았다. 지난 24일 OK저축은행전에서 28점을 폭발한 임동혁이 활약세를 이어간다면 순위 경쟁에 탄력을 받을 수 있다.

개막 3연승 뒤 4연패에 빠졌던 우리카드도 반등의 기회를 잡을 수 있다. 아라우조가 부상으로 시즌 아웃됐지만 비예나가 합류한다. 비예나는 V리그에서 6시즌을 소화한 검증된 자원이다. 국제이적동의서(ITC) 발급 절차가 남아 오는 1일 KB손해보험전 출전을 목표로 하고 있다.

신영철 감독이 물러난 OK저축은행은 분위기 쇄신이 필요하다. 김재헌 감독대행 체제로 전환했지만 5연패에서 벗어나지 못했다. KB손해보험 역시 반전이 필요하다. 지난 22일 개막 5연패 끝에 첫 승을 올렸지만 갈 길이 멀다. 대체 아시아쿼터로 발탁한 보이에게 기대를 걸어야 하는 상황이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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