[사진 = WAVY(웨이비) 제공]

싱어송라이터 콜드(Colde)가 한층 솔직한 자신의 모습을 담은 새 앨범으로 돌아온다.

콜드는 26일 새 EP ‘웨이비 베이비(WAVY BABY)’를 발매한다.

신보는 차갑고 뜨거운 청춘의 양면성을 그려낸 전작 ‘아이시 베이비(ICY BABY)’에 이어 그 차가움이 서서히 녹아 하나의 파도를 이루는 순간을 담아낸 앨범이다. 콜드는 한결 가볍고 대중적인 사운드로 자신의 솔직한 모습을 음악에 녹여냈다.

이번 앨범에는 ‘쿨한 척’, ‘임폴턴트(IMPORTANT)’, ‘체리(CHERRY)’ 등 세 개의 타이틀곡이 담겼다. 라프 산두가 피처링한 ‘쿨한 척’은 트랩 R&B 기반의 사운드와 중독성 있는 멜로디가 돋보이는 곡이다. 마일스 로이드가 참여한 ‘임폴턴트’는 리드미컬한 기타 그루브를 바탕으로 소중한 사람을 향한 애정을 담았다. 쿠기가 피처링한 ‘체리’는 부드러운 그루브에 멜로디컬한 랩을 더한 곡이다.

이 밖에도 ‘스타일리쉬(STYLISH)’, ‘E34’, ‘두(DO)’, ‘0°C’, ‘번지(BURNING)’까지 총 8개 트랙이 수록됐다. 쿠기와 마일스 로이드를 비롯해 라프 산두, 라쿠네라마, 와이와이 등 국내외 아티스트들과의 협업을 통해 음악적 스펙트럼을 넓혔다.

전작에서 보여준 몽환적이고 서늘한 무드에서 한 걸음 더 나아가 한층 유연하고 리드미컬해진 사운드의 변주가 돋보인다. 힘을 뺀 담백한 보컬과 트렌디한 비트, 솔직하고 직관적인 가사가 어우러지며 대중성과 세련미를 동시에 잡은 웰메이드 R&B 트랙들을 완성했다.

음원 발매와 함께 앨범의 시작부터 끝까지 음악을 영상으로 감상할 수 있는 풀렝스 비주얼라이저(Full-length Visualizer)도 공개된다.

콜드는 오는 27일 서울 용산구 그레인하우스(Grain Haus)에서 앨범 발매 기념 파티를 열고 팬들과 만난다. 이날 행사에서는 스페셜 게스트와 콜드의 라이브 무대도 펼쳐질 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]