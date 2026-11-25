크래프톤이 독자 개발한 고효율 LLM 라온-1 미니를 정식 출시했다. 크래프톤 제공

크래프톤이 자체 기술로 개발한 30B급 거대언어모델(LLM) ‘라온-1 미니(Raon-1 mini)’ 정식 버전을 공개했다. 기존 프리뷰의 빠른 응답 속도와 비용 효율성을 유지하면서 추론 능력과 복잡한 작업 처리 성능을 강화한 것이 특징이다.

크래프톤은 25일 라온-1 미니 정식 버전을 선보였다고 밝혔다.

라온-1 미니는 모델 설계부터 사전 학습까지 모든 개발 과정을 크래프톤이 독자적으로 진행한 30B급 LLM이다. 높은 성능과 효율적인 추론을 함께 구현하기 위해 자체 아키텍처를 적용했다.

전체 300억 개의 파라미터 가운데 필요한 40억 개만 활성화하는 전문가 혼합(MoE) 구조에 자체 개발한 선형 어텐션(Linear Attention) 기술을 결합했다. 이를 통해 연산 부담을 줄이고 응답 속도를 높이는 동시에 추론 비용을 낮췄다.

정식 버전은 프리뷰에서 호평받은 빠른 응답과 비용 효율성을 유지하면서 모델의 전반적인 역량을 개선했다. 특히 추론 능력과 복잡한 작업 수행 성능을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.

성능 평가에서도 개선된 결과를 보였다. 여러 차례 대화가 이어지는 상황에서 사용자의 지시와 조건을 얼마나 정확히 반영하는지 측정하는 ‘MultiChallenge’에서는 64.9점을 기록했다. 프리뷰보다 5.9점 상승한 수치로, 비교 대상인 해외 동급 규모 모델 6종을 모두 앞섰다.

에이전트의 업무 수행 역량을 평가하는 ‘GDPVal’과 ‘BrowseComp Plus’에서는 각각 72.3점, 55.9점을 얻었다. 두 지표 모두 동급 MoE 구조 모델을 대상으로 한 비교에서 가장 높은 점수를 기록했다.

이용자가 작업 성격에 맞춰 추론 수준을 직접 설정할 수 있는 기능도 추가됐다. 추론 강도는 ‘낮음(low)’, ‘중간(medium)’, ‘높음(high)’, ‘매우 높음(xhigh)’, ‘최대(max)’ 등 5단계로 제공된다. 별도의 추론 과정 없이 즉시 답변하는 일반 응답 모드(none)도 선택할 수 있다. 단순한 질문에는 신속하게 답하고, 복잡한 조건을 검토해야 하는 요청에는 더 깊이 있는 추론을 활용할 수 있도록 한 것이다.

라온-1 미니 정식 버전은 프리뷰와 동일하게 허깅페이스(Hugging Face)에 아파치 2.0 라이선스로 공개됐다. 누구나 무료로 내려받을 수 있으며 연구뿐 아니라 상업적 서비스와 제품 개발에도 활용할 수 있다. 플레이그라운드에서 모델을 직접 사용해 볼 수 있고 API도 제공한다.

이강욱 크래프톤 CAIO는 “라온-1 미니는 크래프톤이 모델 설계부터 학습까지 전 과정을 직접 수행하며 쌓아 온 기술력이 담긴 모델”이라며 “이를 기반으로 라온 모델 라인업을 넓혀 나가고, 다양한 산업 현장에 적용할 수 있는 모델 개발 역량을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

크래프톤은 지난 4월 AI 모델 브랜드 ‘라온(Raon)’을 출범한 뒤 음성·비전 등 여러 분야의 AI 모델을 오픈소스로 공개해 왔다. 라온-1 미니는 향후 개발할 AI 모델의 토대가 되는 LLM으로, 이번 독자 개발을 통해 활용 목적에 따라 성능과 추론 효율을 조정하는 기술 역량을 확보했다는 설명이다.

회사는 향후 라온-1 미니를 시작으로 모델 규모를 키운 ‘라온-1’과 사용자의 말을 들으면서 동시에 응답하는 실시간 양방향(Full-duplex) 음성 모델까지 라인업을 확장할 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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