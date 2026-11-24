한국대중음악산업협회 제공

국내 주요 음반제작사와 유통사들이 생성형 인공지능(AI)의 음악 학습에 권리자의 사전 허락과 정당한 대가 지급이 필요하다는 데 뜻을 모았다.

한국대중음악산업협회는 24일 회원사를 대상으로 실시한 AI 정책 설문조사 결과를 발표하고 AI 시대 음악산업 보호를 위한 3대 원칙을 제시했다.

대음협은 하이브·SM·YG·JYP엔터테인먼트 등 K-팝 4대 기획사를 비롯해 FNC엔터테인먼트, 카카오엔터테인먼트, 소니뮤직, 워너뮤직, 유니버설뮤직 등 국내 주요 음반제작사와 유통사, 해외 직배사 등 회원사들로 구성된 단체다. 그동안 작사·작곡가 등 저작권자를 중심으로 이뤄져 온 AI 음악 관련 논의에서 음반제작자와 유통사의 목소리를 모아 공식적으로 제시했다.

조사는 지난 9월 대음협 AI 워킹그룹에 참여하는 회원사 20개사를 대상으로 진행됐으며 14개사가 응답했다. 응답사의 소속 레이블을 포함한 2025년 써클차트 연간 톱100 앨범 판매량 점유율은 83.4%에 달한다.

조사 결과 외부 생성형 AI 학습과 관련해 조건 없는 텍스트·데이터 마이닝(TDM) 면책 규정 도입에 찬성하거나 음악을 먼저 사용하고 나중에 보상하는 선사용·후보상 방식에 적극 참여하겠다는 기업은 한 곳도 없었다.

응답 기업 모두 아티스트의 얼굴과 목소리 등을 보호하기 위한 퍼블리시티권 보호 조치를 강화해야 한다고 답했다. AI 음원 유통과 관련해서는 14개사 중 9개사(64%)가 유통·배급 계약에 사기성 음원이 적발될 경우 납품 주체에 책임을 묻는 조항을 두고 있는 것으로 나타났다.

대음협은 조사 결과를 바탕으로 ▲책임 있는 AI 학습 ▲아티스트 권리 보호 ▲공정한 유통·정산 등 3대 원칙을 제시했다. 우선 상업적 AI 학습에 음악을 활용하려면 권리자의 사전 허락을 받고 협의된 대가를 지급해야 한다는 입장이다. 아티스트 동의 없이 얼굴과 목소리 등을 AI로 복제·활용하는 행위를 막기 위한 법적 보호체계도 강화해야 한다고 강조했다. 아울러 AI가 단순 생성한 음원과 인간의 창작 과정에 AI가 보조적으로 활용된 음원을 구분하고, AI 단순 생성 음원의 AI 활용 정보 표시와 기만적 유통 행위 방지 등을 위한 합리적인 기준을 마련해야 한다고 밝혔다.

대음협 관계자는 “AI 기술 자체를 반대하는 것이 아니라, 음악을 학습에 활용할 때 정당한 허락과 대가가 보장되고 AI 단순 생성 음원이 아닌 인간의 기여가 있는 AI 음원이 투명하게 유통되는 시장을 만들자는 것”이라며 “음반제작자와 아티스트의 권익을 보호하면서 음악산업이 공정한 질서 속에서 성장할 수 있는 환경을 마련하겠다”고 밝혔다.

대음협은 연내 회원사 워킹그룹을 통해 세부적인 정책 합의안을 마련하고 정부·국회 및 음악 권리자 단체와 협의를 추진할 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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