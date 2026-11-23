한국 브레이킹의 '살아있는 전설' 김홍열(Hong10·도봉고청)이 브레이킹 아시아선수권대회에서 금메달을 목에 걸었다.

김홍열은 22일 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움 아레나에서 열린 2026 세계댄스스포츠연맹(WDSF) 아시아 브레이킹 선수권대회 남자부(비보이) 결승에서 중국의 왕루이먀오(Monkey Z)를 라운드 점수 3-0(5-2 4-3 7-0)으로 꺾었다.

2026 세계댄스스포츠연맹(WDSF) 아시아 브레이킹 선수권대회에서 금메달을 딴 김홍열. WDSF 제공

준결승에서 팀 동료인 오철제(Fe·도봉구청)를 3-0으로 꺾은 김홍열은 결승에서 1985년생인 자신보다 20살 어린 2005년생 왕루이먀오를 상대했다.

1, 2라운드를 모두 이긴 김홍열은 마지막 라운드에서는 심판 7명 모두의 표를 받으며 금메달을 확정했다.

브레이킹에서 최고의 권위를 자랑하는 대회인 '레드불 비씨원 월드 파이널'에서 세 차례 우승(2006·2013·2023년)한 김홍열은 2023년 열린 2022 항저우, 2026 아이치·나고야 아시안게임에서는 연달아 은메달을 땄다.

2023년 항저우 아시아선수권에서 동메달을 땄던 김홍열은 이번에는 아시아 정상에 섰다.

김홍렬은 "아시안게임에서 연달아 은메달에 그치며 아쉬움이 컸다. 이번 아시아선수권에서 금메달을 목에 걸어 정말 기쁘다"며 "나이는 숫자에 불과하다는 것을 앞으로 제 춤과 경기로 보여주고 싶다"고 전했다.

이어 "오랫동안 브레이킹을 해왔지만 여전히 세계 최고 선수들과 경쟁할 수 있다는 것이 나에게 큰 의미가 있다. 우승에 만족하지 않고 다가오는 세계선수권에서 더 좋은 모습을 보여주겠다"고 각오를 다졌다.

여자부(비걸)에서는 권성희(Starry·도봉구청)가 동메달 결정전에서 중국의 린쯔톈(Zitian)을 라운드 점수 3-0(5-2 7-0 6-1)로 물리치고 시상대에 섰다.

김홍열과 권성희는 29일 국가대표 선발전인 브레이킹 K 시리즈 파이널에 나선 뒤 다음달 4일 프랑스 파리에서 개막하는 세계선수권대회에 출격한다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]