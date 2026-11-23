배우 이주연이 가족의 위기 앞에서 당찬 면모와 애틋한 감정 연기를 오가며 극의 몰입도를 높였다.

지난 주말 방송된 KBS 2TV 주말드라마 ‘사랑이 온다’에서는 장서현(이주연)이 부모를 지키기 위해 발 벗고 나서는 한편 그동안 알지 못했던 가족의 아픔을 마주하는 모습이 그려졌다.

장서현은 엄마 고윤희(윤유선)의 고깃집에서 서빙하던 중 이은옥(심이영)의 무례한 언행에 분노했다. “우리 엄마가 아줌마 돈이라도 떼먹었어요?”라고 따져 물은 장서현은 멱살까지 잡히면서도 물러서지 않았다. 그러나 고윤희가 이은옥의 과거 만행을 밝히자 엄마가 겪었던 아픔에 충격을 받고 함께 눈물을 흘렸다.

아빠를 향한 애정도 드러냈다. 장서현은 고윤희에게 한규영(박유나)이 아빠 장훈태(권해효)를 협박했다며 분을 삭이지 못했다. 그러나 고윤희가 무슨 일이 있었는지 진지하게 묻자 “기억이 안 나”라며 말을 돌렸다. 이주연은 능청스러운 태도 변화로 웃음을 자아내는 동시에 엄마에게 걱정을 안기고 싶지 않은 딸의 마음을 표현했다.

장서현은 아빠의 간절한 마음을 마주하며 충격에 휩싸이기도 했다. 한규영이 장훈태에게 복수를 선언하자 발끈했던 장서현은 정작 아빠가 부드럽게 대응하는 모습에 답답함을 감추지 못했다.

이후 한규영은 장훈태 앞에 무릎을 꿇고 자신의 잘못을 인정하며 엄마와 이혼하지 말아 달라고 호소했다. 이를 지켜보던 장서현은 장훈태마저 한규영에게 무릎을 꿇고 도움을 청하자 충격에 빠졌다. 이주연은 아빠의 간절함을 마주한 장서현의 복잡한 심경을 섬세한 감정 연기로 풀어냈다.

이주연은 가족을 지키기 위해 거침없이 나서는 당찬 모습부터 부모의 아픔에 눈시울을 붉히는 애틋한 면모까지 장서현의 다채로운 감정을 그려내고 있다. 가족이 해체될 위기에 놓인 가운데 장서현이 앞으로 어떤 행보를 보일지 관심이 쏠린다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]