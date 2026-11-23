배우 정한설이 ‘나의 유죄인간’ 종영을 앞두고 작품과 시청자들을 향한 애정을 드러냈다.

정한설은 오는 24일 종영하는 tvN 월화드라마 ‘나의 유죄인간’에서 윤이준(임시완)의 최측근 정다운 비서 역을 맡아 능청스러운 연기로 존재감을 각인시켰다.

극 중 정다운은 까다롭고 예민한 윤이준의 성향을 누구보다 잘 파악하고 있는 베테랑 비서다. 정한설은 윤이준의 예측 불가한 언행에도 능숙하게 대처하는 모습을 자연스럽게 그려내며 캐릭터에 생동감을 더했다.

특히 임시완과 유쾌한 티키타카를 선보이며 극의 감초 역할을 톡톡히 해냈다. 윤이준을 향한 남다른 충성심과 새롭게 등장한 강재희(설인아)를 은근히 견제하는 모습도 재치 있게 표현했다. 과장되지 않은 코믹 연기와 섬세한 표정 변화, 자연스러운 완급 조절로 극에 활력을 불어넣었다.

정한설은 소속사 골드메달리스트를 통해 “정다운 비서 역으로 ‘나의 유죄인간’에 함께할 수 있어 정말 영광이었다”며 “좋은 감독님과 선배 배우분들, 스태프분들과 함께하며 많은 것을 배우고 즐겁게 촬영할 수 있었던 소중한 시간이었다”고 종영 소감을 전했다.

이어 “무엇보다 정비서를 보며 웃어주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다”며 “제가 연기한 캐릭터가 작품 속에서 작은 웃음과 즐거움을 드릴 수 있었다면 그것만으로도 큰 행복인 것 같다. 앞으로도 다양한 작품에서 좋은 연기로 인사드릴 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

한국예술종합학교 연극원 출신인 정한설은 2023년 tvN 드라마 ‘일타스캔들’로 데뷔해 쇠구슬 살인 사건을 파헤치는 배형사 역으로 눈도장을 찍었다. 이후 ‘낭만닥터 김사부3’, ‘킥킥킥킥’, ‘골드랜드’ 등에 출연하며 필모그래피를 쌓아왔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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