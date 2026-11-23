[사진=뉴시스] 강유정 문화체육관광부 장관 후보자.

이재명 대통령이 23일 문화체육관광부 장관 후보자에 강유정 청와대 수석대변인을 발탁했다.

임광현 대통령비서실장은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 통해 이같은 인선을 발표했다.

임 실장은 “강 후보자는 문화예술평론가이자 대학 교수로서 20년 가까이 문화 현장에서 경륜을 다졌으며 국회 문화체육관광위 위원, 청와대 수석대변인으로 국정 경험도 갖춘 전문가”라며 “문화예술에 대한 깊은 이해와 참신한 시각으로 기초 예술의 뿌리를 더욱 튼튼히 하고 문화체육관광부 업무 전반에서 국민 체감도를 대폭 높이는 한편 K-컬처로 세계를 선도하는 문화강국을 이끌 적임자”라고 말했다.

영화·문학평론가 출신의 강 후보자는 강남대 교수와 부천국제판타스틱영화제 조직위원을 지냈다. 2024년 제22대 총선에서 민주당 비례대표로 국회에 입성해 22대 국회 문화체육관광위원회에서 활동한 뒤 이재명 정부 출범과 함께 대통령실 대변인에 발탁됐다. 현재는 청와대 수석대변인으로 활동하면서 대통령의 주요 국정 메시지를 전달해 왔다.



임 실장은 “이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정 활력을 더하고 국정 속도와 실행력, 국민 체감도를 더욱 강화하는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.

이어 “격동하는 국제 질서 속에서 실용 외교의 성과를 극대화하고 한반도 평화 공존의 길을 주도적으로 열어가는 한편, 국민의 안전을 든든히 지키며 지방 주도 성장, 문화 강국 도약 등 국민이 체감하는 대전환을 신속히 추진해 나갈 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이와 함께 이날 국가정보원장에 강금실 전 법무부 장관, 외교부 장관에 임웅순 국가안보실 2차장, 통일부 장관에 홍익표 전 청와대 정무수석, 행정안전부 장관 후보자에는 한준호 더불어민주당 의원을 내정하는 인사를 단행했다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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