사진=WE11DONE(웰던)

패션 브랜드 WE11DONE이 영화 ‘DUNE : 파트3’의 전세계 최초 한국 개봉을 기념해 특별한 캡슐 컬렉션을 선보인다고 23일 밝혔다.

본 협업은 패션 업계에서 유일하게 선보이는 DUNE의 콜라보레이션으로 서울을 대표하는 디자이너 브랜드 WE11DONE이 파트너로 합류했다. DUNE의 웅장한 세계관을 WE11DONE만의 과감하고 현대적인 디자인 미학으로 재해석한 해당 프로젝트는 대단원의 막을 앞둔 작품의 스토리를 데일리 워드로브로 완성해 한층 특별한 협업을 이뤄냈다.

이번 컬렉션은 끝없이 펼쳐진 사막 배경과 미래지향적 미학의 DUNE 세계관에 브랜드 특유의 펑크적 감각과 스타일을 입혔다. 사막의 거칠고 건조한 표면감은 WE11DONE의 디스트레스드 워싱 기법으로 컬렉션 전체에 빈티지한 질감을 불어넣었다. 더불어 DUNE의 등장인물과 타이포그래피를 새긴 아이템도 풍성하게 포함돼 마지막 챕터를 추억할 수 있도록 소장 가치를 높였다. 과거 발매와 동시에 품절을 기록했던 DUNE 가문 문장의 반지 또한 섬세한 디테일을 추가해 한정 수량으로 선보인다.

사진=WE11DONE(웰던)

캡슐 컬렉션 발매와 더불어 DUNE의 세계관과 WE11DONE의 미학을 입체적으로 만끽할 수 있는 팝업스토어도 운영된다. 팝업스토어는 11월 27일부터 12월 1일까지 YOSAE DOSAN에서 열리며 11월 27일 오후 18시부터 일반 방문객 대상 워크인 입장을 시작한다. 팝업스토어를 찾은 방문 및 구매 고객에게는 주인공 폴(Paul)이 사용했던 크리스 나이프를 3D 프린팅으로 제작한 석고 오브제와 영화의 무드에서 착안한 향을 담은 프래그런스 오일도 한정 수량 증정한다.

한편 WE11DONE과 영화 ‘DUNE : 파트3’의 캡슐 컬렉션은 11월 27일 오전 11시부터 WE11DONE 공식 홈페이지와 크림 온/오프라인 스토어에서 출시되며 팝업스토어 일정이 끝난 뒤에는 WE11DONE 플래그십 스토어에서도 구매 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]