한국수입자동차협회(KAIDA)가 지난 19일 전남 여수엑스포컨벤션센터에서 열린 2026 한국자동차공학회(KSAE) 추계학술대회 정기총회에서 ‘제11회 KAIDA 학술상’ 시상식을 진행했다. 정윤영 KAIDA 부회장(왼쪽)과 엄석기 한양대 기계공학부 교수가 기념촬영을 하고 있다. 한국수입자동차협회 제공

한국수입자동차협회(KAIDA)가 자동차공학과 안전 분야의 우수 연구자를 선정해 학술상을 수여했다.

KAIDA는 지난 19일 전남 여수엑스포컨벤션센터에서 열린 2026 한국자동차공학회(KSAE) 추계학술대회와 같은 날 광주 김대중컨벤션센터에서 진행된 2026 한국자동차모빌리티안전학회(KASA) 설립 20주년 추계학술대회에서 ‘제11회 KAIDA 학술상’과 ‘제7회 KAIDA 젊은 과학자상’을 각각 시상했다고 22일 밝혔다.

KAIDA는 국내 자동차 산업의 학술·기술 발전과 미래 모빌리티 인재 육성을 지원하기 위해 매년 두 학술상을 수여하고 있다. KAIDA 학술상은 국내 자동차공학 분야의 학술적 발전을 지원하기 위해 2016년 제정됐다. 한국자동차공학회 국문논문집에 게재된 논문 가운데 연구의 우수성과 산업 기여도 등을 종합적으로 평가해 수상자를 선정한다.

제11회 KAIDA 학술상 수상자로는 한양대 기계공학부 엄석기 교수가 선정됐다. 엄 교수는 한국자동차공학회 국문논문집 2026년 5월호에 게재된 ‘연료전지 고분자 막을 통한 열 및 물질 전달 특성을 반영한 공기측 BOP 핵심 요소 부품 운전 전략 설정’ 연구를 통해 수소연료전지의 수분 관리 및 공기 공급 시스템의 효율적인 운전 전략을 제시한 성과를 인정받았다.

KAIDA 젊은 과학자상은 자동차 안전 분야의 학술·기술 발전에 기여한 젊은 연구자를 발굴하기 위해 2020년 제정됐다. 한국자동차모빌리티안전학회 정회원인 만 40세 이하 과학자 및 대학원 과정 학생을 대상으로 하며 선정한다.

올해 제7회 수상자로는 천서형 LG경영연구원 연구위원이 선정됐다. 천 연구위원은 자동차 연구개발 현장과 산업전략 연구를 아우르는 전문성을 기반으로 인공지능(AI) 기반 차량 안전기술의 발전과 미래 모빌리티 산업의 혁신에 기여해 온 공로를 인정받았다.

이정인 기자 lji2018@sportsworldi.com

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