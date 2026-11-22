추성훈이 은퇴 소감을 전했다. 출처=추성훈 SNS

추성훈이 은퇴 소감을 전했다. 출처=추성훈 SNS

이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈(51)이 48년간 이어온 격투기 현역 무대에 마침표를 찍으며 묵직한 은퇴 소회를 전했다.

추성훈은 22일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “48년간 이어온 나의 격투기 인생이 이제 막을 내린다”며 “대한민국, 그리고 지금까지 응원해 주신 모든 팬 여러분께 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.

전날(21일) 서울 구로구 고척스카이돔에서 열린 ‘블랙컴뱃 17’ 코메인 이벤트(89㎏ 계약 체중) 은퇴전에서 크리스 리벤(46·미국)에게 1-2(28-29 29-28 28-29)로 판정패한 직후 남긴 글이다. 비록 결과는 패배였지만, 50세를 넘긴 나이에도 링 위에서 투혼을 불사른 그에게 팬들의 박수가 쏟아졌다.

추성훈은 패배의 아쉬움을 숨기지 않으면서도 특유의 담담한 철학을 내비쳤다. 그는 “지금 저 역시 힘들고 가슴 아픈 시간을 보내고 있다”면서도 “사람의 진정한 가치는 승리했을 때가 아니라 패배했을 때 비로소 드러난다고 믿는다”고 적었다. 이어 “격투기 인생은 여기서 끝나지만, 나의 인생은 아직 끝나지 않았다. 자, 이제 시작”이라며 인생 2막을 향한 의지를 다졌다.

이번 은퇴전은 경기 내외적으로 깊은 울림을 남겼다. 추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 나란히 새겨진 유도복을 입고, 작고한 아버지의 영정사진을 안은 어머니와 함께 입장해 현장을 숙연하게 했다. 경기 직후에는 후배 선수들의 성장을 위해 파이트머니 전액을 기부하겠다는 뜻을 밝혀 훈훈함을 더했다.

현장에는 아내 야노 시호와 딸 추사랑을 비롯해 박진영, 김종국, 지코, 차승원, 김동현 등 연예계 및 격투기계 동료들이 총출동해 전설의 마지막 길을 배웅했다.

유도 국가대표 출신으로 2004년 종합격투기(MMA) 무대에 뛰어든 추성훈은 통산 16승 8패(2무효)의 기록을 남기고 정든 링을 떠나게 됐다. 은퇴 후에는 당분간 방송 활동에 주력할 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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