김아림. 사진=AP/뉴시스

“내 경기에만 집중하겠다.”

1년 9개월여 만에 눈에 아른거리는 우승컵, 김아림이 더욱 집중력을 끌어올린다.

김아림이 22일 미국 플로리다주 네이플스의 티뷰론 골프 클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 최종전인 CME그룹 투어 챔피언십(총상금 1100만달러)에서 사흘째 선두를 질주했다. 3라운드에서 버디 6개, 보기 3개를 묶어 3언더파 69타를 써내며 중간 합계 18언더파 198타를 기록했다. 공동 2위 그룹(17언더파 199타)인 지노 티띠꾼(태국), 요시다 유리(일본)에 한 타 앞선 단독 선두다.

통산 4번째 우승컵이 눈앞으로 다가왔다. 달성하면 지난해 2월 힐튼 그랜드 베케이션스 토너먼트 오브 챔피언스 이후 1년 9개월 만이 된다. 그는 “오늘 바람의 방향이 까다로웠다. 많이 바뀌고 소용돌이치기도 했다”며 “18번 홀 두 번째 샷도 핀을 노리고 쳤는데 바람 방향이 바뀌었다. 그런 게 골프”라고 전했다. 이어 “상금보다는 다른 선수들과 경쟁하고, 내 경기에만 집중하겠다”고 힘줘 말했다.

전반부터 분위기를 끌어올렸다. 1번 홀(파5)부터 보기를 범한 김아림은 3번 홀(파4) 버디로 만회한 뒤 6, 7번 홀 연속 버디를 낚아챘다. 후반에도 12, 13번 홀에서 연속 버디를 잡았다. 다만 막판 집중력이 아쉬웠다. 16번 홀(파3)에서 보기를 범한 뒤 17번 홀(파5) 버디로 만회했으나 마지막 18번 홀(파4)에서 다시 보기로 흔들렸다.

세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)는 3라운드에서만 7타를 줄이며 교포선수 오스틴 김과 공동 4위(16언더파 200타)로 뛰어올랐다.

태극낭자들도 힘을 내고 있다. 윤이나와 김세영은 공동 11위(13언더파 203타)에 자리 잡았다. 이소미는 공동 15위(12언더파 204타)에 이름을 올렸다. 이날 4타를 줄인 유해란은 공동 18위(11언더파 205타)다. 임진희와 최혜진은 공동 22위(9언더파 207타)로 3라운드를 마쳤다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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