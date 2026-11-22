‘라이어’ 유연석이 변사체로 발견되며 충격적인 전개를 맞았다.

지난 21일 방송된 MBC 금토드라마 ‘라이어’ 8회에서는 강지선(서현진)이 민준호(유연석)의 범행 증거를 확보한 가운데, 민준호가 바닷가에서 숨진 채 발견되는 모습이 그려졌다. 총 12부작 중 8회 만에 남자 주인공의 사망이 그려지면서 향후 전개에 궁금증을 더했다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 이날 방송은 전국 가구 기준 3.6%의 시청률을 기록했다.

앞서 경찰에 체포됐던 민준호는 불기소 처분을 받고 풀려났다. 강지선은 김남우(남윤호)와 새로운 일상을 시작했지만, 민준호가 다른 여성 신유미(조혜주)와 만나는 모습을 목격하고 불안감에 휩싸였다. 이후 신유미가 민준호를 수사하기 위해 접근한 경찰이라는 사실이 밝혀졌다.

민준호는 함정수사를 눈치채고 위기에서 벗어난 뒤 강지선을 정신병원에 강제로 입원시키려 했다. 가까스로 탈출한 강지선은 박중현(오동민)의 도움으로 민준호의 휴대전화를 확보했고, 범행 증거가 그의 어머니 집에 보관돼 있을 가능성을 알아냈다.

강지선은 정체를 숨기고 민준호의 어머니 집에 들어가 증거를 찾았다. 이를 알아챈 민준호가 뒤쫓으면서 추격전이 벌어졌지만, 민준호의 어머니가 강지선의 탈출을 도왔다.

무사히 빠져나온 강지선은 자신을 비롯한 여러 피해자의 모습이 담긴 증거를 확인하고 눈물을 흘렸다. 이어 경찰에 증거를 제출하며 민준호의 범행을 드러냈다. 강지선은 “이제 정말 끝났네요”라며 복잡한 심경을 드러냈다.

경찰은 자취를 감춘 민준호를 공개수배했지만, 얼마 지나지 않아 그가 바닷가에서 변사체로 발견됐다는 소식이 전해졌다.

이날 방송에서는 민준호에게 원한을 품은 박석구(임성재)의 수상한 행동과 또 다른 피해자 한보영(안소요)의 존재도 드러났다. 여기에 9회 예고에서는 새로운 인물(최대훈)이 등장해 민준호의 사망을 둘러싼 이야기가 어떻게 전개될지 관심이 모인다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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