리센느 원이. 출처=MBC '전지적 참견 시점' 화면 캡처

그룹 리센느 원이가 최근 폭발적인 인기를 얻은 이후 솔직한 심경을 고백했다.

21일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'(전참시)에는 코미디언 이선민, 유영우, 원이의 거제 합동 콘서트 비하인드 스토리가 그려졌다.

이날 원이는 이선민, 유영우를 위해 물회와 홍합탕, 회 등을 사들고 대기실을 찾았다. 세 사람은 푸짐한 식사를 함께 하면서 올 한 해를 돌아봤다.

이선민은 "우리 같이 굴 먹었을 때가 10개월 전이다. 1년이 안 됐는데 많은 변화가 있었다"며 놀라워했다.

출처=MBC '전지적 참견 시점' 화면 캡처

원이는 "하루하루 일어날 때마다 기분이 다르다. 그냥 꿈 같기도 하고 갑자기 세상이 나한테 몰래 카메라를 하는 것 같기도 하다. 한순간에 누가 '거짓말이었다'고 할 것 같다"고 털어놨다. 그러면서도 "요즘 많이 알아봐주시니까 실감이 나긴 하더라"고 말했다.

이선민은 "어제 우리 대학 축제에서 만나지 않았나. 다들 리센느 보러 오신 거다. 리센느 끝나자마자 관객이 60%가 빠지더라"며 "내가 만원 관중 속에서 인증샷을 남기려고 했는데 많이 빠진 상태에서 했다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

조은애 기자 eunn@sportsworldi.com

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